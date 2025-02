Arranca en Dubái Cumbre Mundial de Gobiernos centrada en «diseñar una realidad mejor»

3 minutos

El Cairo, 11 feb (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) inauguró este martes una nueva edición de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), en la que jefes de Estado y de gobierno, ministros y altos representantes de empresas e instituciones internacionales mantendrán una serie de debates para «diseñar un futuro con una realidad mejor».

La cumbre, que celebra su XII edición en Dubái, la capital económica y financiera de EAU, abordará una larga agenda de temas en decenas de paneles sobre cuestiones como los avances tecnológicos, la inteligencia artificial o el desarrollo económico.

Otros temas serán el papel de los gobiernos para hacer frente a los desafíos y problemas económicos y sociales que afrontan a sus poblaciones, tales como la educación, la atención médica, el paro o la jubilación, así como de trabajar para reducir el impacto de los conflictos armados.

En un discurso inaugural, el presidente de la WGS y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete de EAU, Mohamed al Gergawi, invitó a los participantes a «esforzarse durante la cumbre para diseñar un futuro con una realidad mejor para los próximos 25 años».

Gergawi hizo revisión de los pasados 25 años, en los que -lamentó- «el mundo ha perdido a dos millones de personas por las guerras, en tanto otras 120 millones fueron desplazadas», y que «sólo 4 % de esos conflictos tuvieron fin gracias a acuerdos de paz».

Aludió sobre todo a las guerras en Ucrania, Afganistán y la franja palestina de Gaza, «de consecuencias devastadoras», e invitó a los participantes a «leer bien el pasado para poder diseñar un futuro mejor».

Llamó también a los países ricos y desarrollados a «dedicar el 1 % de sus ingresos para combatir la pobreza, las enfermedades y el analfabetismo», para lo cual -afirmó- «se necesitan 800.000 millones de dólares anuales», subrayando que «hay 630 millones de personas bajo la umbral de la pobreza».

Por otro lado, destacó el rápido avance tecnológico a nivel mundial, especialmente en la industria de robots y la inteligencia artificial, indicando que «el mundo utilizará 25.000 millones robots de cara a 2050″, y pidió a los participantes en la cumbre que estudien el impacto negativo de ello sobre nuestro estilo de vida».

«Los Gobiernos que no son capaces de leer el pasado no lo serán para diseñar el futuro», advirtió el emiratí, e instó también a los participantes a buscar métodos para reforzar la confianza entre los gobiernos y sus poblaciones tras destacar que «en la actualidad el promedio de la confianza no supera los 52 %».

Los paneles de la nueva edición de la WGS, que durará hasta el jueves, contarán con intervenciones de vicepresidentes, jefes de gobiernos y ministros, así como altos representantes de instituciones económicas y de empresas, incluida la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y Elon Musk. EFE

fa/amr/jgb