Ascona, feudo del té verde en Suiza

Se supone que China es la cuna del té. Desde allí llegó a Japón probablemente en el siglo VI. El país del sol naciente está considerado hoy como el país del té verde por excelencia. A diferencia del té negro fermentado, el té verde (no fermentado) conserva importantes propiedades. El cantón del Tesino alberga la plantación de té más septentrional en el mundo. Después de su cultivo en las islas Brissago, con 60 plantas, ahora se han plantado unas 1.000 en el Monte Verità. Las plantas se utilizan exclusivamente para la exposición y el consumo local. No se pretende ni se puede cultivar el té verde con fines comerciales.

Durante siglos las hojas del té se secaban, se calentaban o se hacían al vapor, de manera que la planta conservaba las vitaminas y otras propiedades importantes. Fueron los ingleses quienes iniciaron la fermentación mediante la cual nacieron las diferentes variedades del té negro. Pero este proceso destruye casi todas las sustancias valiosas ya reduce el saludable té verde a un estimulante. No hace mucho que en Europa se ha vuelto a descubrir el té verde. Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse a su sabor. Quizás sea esta la razón por la que durante la ceremonia en el Monte Verità se toma el primer sorbo con un trocito de chocolate... para endulzar su sabor amargo. swissinfo, Gerhard Lob, Ascona

La plantación de té de Ascona ya se plantó el año pasado y la primera cosecha del otoño de 2005 ha sido elaborada en una pequeña cantidad de té verde. Se espera obtener de tres cosechas entre 20 y 25 kilogramos de té, cosechado a mano y potable de té verde al año, que servirá exclusivamente a fines de estudio, seminarios y para el consumo en el Monte Verità. El que se cultiva es el té verde no fermentado (Camellia sinensis) al que se atribuyen extraordinarios cualidades para la salud. "En Japón el té verde es tradicionalmente una parte integrante de la filosofía zen y de toda la cultura", subraya Oppliger.

La localidad de Ascona, al sur de los Alpes, es conocida no sólo por su buen clima, sino también por el legendario Monte Verità. En el 'Monte de la Verdad' – una colina cerca del pueblo – vivían hace un siglo vividores, vegetarianos y otros revolucionarios. Mucho ha llovido desde entonces. El Monte Verità es propiedad del cantón del Tesino, y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) dispone allí de un centro de seminarios y congresos ultramoderno. Pero paralelamente se intenta recuperar parte del espíritu utópico de los viejos tiempos. El nuevo Centro Suizo de Cultura del Té se enmarca en este proyecto para el que el director del Monte Verità, Claudio Rossetti, se inspiró en Japón y encontró en Peter Oppliger al socio ideal para llevarlo a cabo. Y es que Oppliger es un especialista en medicina naturalista y té verde.

En él podemos ver no sólo una pequeña plantación, sino también un minúsculo templo de té, y asistir a auténticas ceremonias de té verde, tan tradicionales en Japón.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ascona, feudo del té verde en Suiza 18 de julio de 2006 - 13:17 Gracias a su excepcional microclima, el cantón del Tesino es la región más septentrional en el mundo donde se cultiva el té. Hace poco se inauguró el centro de té en el Monte Veritá, cercano a Ascona. En él podemos ver no sólo una pequeña plantación, sino también un minúsculo templo de té, y asistir a auténticas ceremonias de té verde, tan tradicionales en Japón. La localidad de Ascona, al sur de los Alpes, es conocida no sólo por su buen clima, sino también por el legendario Monte Verità. En el 'Monte de la Verdad' – una colina cerca del pueblo – vivían hace un siglo vividores, vegetarianos y otros revolucionarios. Mucho ha llovido desde entonces. El Monte Verità es propiedad del cantón del Tesino, y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) dispone allí de un centro de seminarios y congresos ultramoderno. Pero paralelamente se intenta recuperar parte del espíritu utópico de los viejos tiempos. El nuevo Centro Suizo de Cultura del Té se enmarca en este proyecto para el que el director del Monte Verità, Claudio Rossetti, se inspiró en Japón y encontró en Peter Oppliger al socio ideal para llevarlo a cabo. Y es que Oppliger es un especialista en medicina naturalista y té verde. Ingreso por el Portal Shinto "El Monte Verità tiene un microclima único y ofrece las condiciones ideales para el proyecto de té", explica Oppliger. En octubre de 2004 comenzó con un pequeño cultivo de 60 plantas en las islas de Brissago con el que trajo la cultura del té al cantón del Tesino. El acceso al jardín de té, con más de 1.000 plantas, se realiza según la filosofía japonesa atravesando el típico Portal Shinto. Aquí hay que dejar atrás todas las preocupaciones cotidianas. Subimos unos escalones y cruzamos la plantación para dirigirnos al pabellón japonés con jardines zen. Es un lugar de silencio y recogimiento previo a la ceremonia del té. Esta se realiza según reza la tradición nipona en el salón de té 'Loreley' y a la que en verano se puede asistir todos los miércoles. También hay una pequeña exposición sobre la cultura del té en el mundo: su historia, cultivo y elaboración. Primera cosecha La plantación de té de Ascona ya se plantó el año pasado y la primera cosecha del otoño de 2005 ha sido elaborada en una pequeña cantidad de té verde. Se espera obtener de tres cosechas entre 20 y 25 kilogramos de té, cosechado a mano y potable de té verde al año, que servirá exclusivamente a fines de estudio, seminarios y para el consumo en el Monte Verità. El que se cultiva es el té verde no fermentado (Camellia sinensis) al que se atribuyen extraordinarios cualidades para la salud. "En Japón el té verde es tradicionalmente una parte integrante de la filosofía zen y de toda la cultura", subraya Oppliger. Del té verde al té negro Durante siglos las hojas del té se secaban, se calentaban o se hacían al vapor, de manera que la planta conservaba las vitaminas y otras propiedades importantes. Fueron los ingleses quienes iniciaron la fermentación mediante la cual nacieron las diferentes variedades del té negro. Pero este proceso destruye casi todas las sustancias valiosas ya reduce el saludable té verde a un estimulante. No hace mucho que en Europa se ha vuelto a descubrir el té verde. Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse a su sabor. Quizás sea esta la razón por la que durante la ceremonia en el Monte Verità se toma el primer sorbo con un trocito de chocolate... para endulzar su sabor amargo. swissinfo, Gerhard Lob, Ascona Contexto Se supone que China es la cuna del té. Desde allí llegó a Japón probablemente en el siglo VI. El país del sol naciente está considerado hoy como el país del té verde por excelencia. A diferencia del té negro fermentado, el té verde (no fermentado) conserva importantes propiedades. El cantón del Tesino alberga la plantación de té más septentrional en el mundo. Después de su cultivo en las islas Brissago, con 60 plantas, ahora se han plantado unas 1.000 en el Monte Verità. Las plantas se utilizan exclusivamente para la exposición y el consumo local. No se pretende ni se puede cultivar el té verde con fines comerciales. Datos clave Producción mundial de té: 2,5 millones de toneladas anuales La planta del té (Camellia sinensis) pertenece a la familia de las camelias. De las expresiones 'ch'a' o 'tscha' se deriva la palabra inglesa 'tea', que en alemán se denomina 'Tee', en francés 'thé' y en español 'té'.