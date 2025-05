Autora del filme de Fatma Hassona: «No mencionarían Palestina si no la hubieran matado»

Nerea González

Cannes (Francia), 16 may (EFE).- «Debería haber estado aquí conmigo», recalca con emoción la iraní Sepideh Farsi, la directora del documental ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’ sobre la fotógrafa palestina Fatma Hassona, que fue asesinada junto a su familia en un ataque con misiles israelí el pasado 16 de abril.

Fue justo un día después de haber sabido que su película había sido seleccionada en Cannes, en la sección paralela de la Asociación del Cine Independiente para su Difusión (ACID), como recordó durante la ceremonia de apertura del festival la presidenta del jurado, la actriz Juliette Binoche, al rendirle tributo durante su discurso.

Son gestos que Farsi agradece, pero también lamenta que haya sido necesaria su muerte, con tan solo 25 años, para que en Cannes se hable de Gaza y de ella.

«No habrían mencionado Palestina si no la hubieran matado. E incluso ahora que ya no está, que fue asesinada, es como si hubiera muerto en su cama o si hubiera tenido un accidente de coche, una trágica desaparición», lamenta esta cineasta, nacida en Teherán (1965), pero exiliada.

Para la realizadora, la actitud tanto del festival como del mundo del cine -varias cartas de actores, directores y otras figuras remarcaron en las últimas semanas la indiferencia de la industria con este conflicto- es sistemática de lo que ocurre a nivel global, ya que «a Occidente le falta valor para afrontar la situación».

«Es un desastre humanitario agudo. Es un genocidio», subrayó, y «tendremos que responder por esto pronto, porque los palestinos nos lo van a reclamar, nuestros hijos, la próxima generación, nos pedirán rendir cuentas».

Hassona era una joven llena de sueños, sorprendentemente sonriente en medio de las ruinas de Gaza, que se aferraba a las ganas de resistir y a la fe de que un día podría viajar por el mundo.

El documental -que consiste en las videollamadas que mantuvo con Farsi en 2024, después de que la cineasta viera frustrados sus intentos de ir a la Franja a filmar el recrudecimiento de la guerra tras el 7 de Octubre- muestra también cómo la mala alimentación, las muertes de amigos y familiares a su alrededor y la prolongación del conflicto van minando su espíritu, dejándola visiblemente deprimida.

En los últimos tiempos, sin embargo su ánimo había mejorado porque se había enamorado y preparaba su boda.

Y la víspera de su muerte, además, estaba «emocionada» por la posibilidad de ir a Cannes, aunque ambas sabían que incluso con pasaporte y visado para viajar a Francia, lo más difícil sería atravesar los controles de seguridad de Israel.

«Fue un gran momento, me alegro de que al menos tuviera eso», comenta la exiliada iraní, responsable también de filmes como la cinta de animación ‘La Sirène’.

Farsi asegura que aún le cuesta asimilar que la han matado y que, además, según un informe del grupo de investigación Forensic Architecture, se trató de un ataque específicamente dirigido contra ella.

«Lo llaman misiles de precisión. Están calibrados con cabezas modeladas en 3D que pueden guiar el misil y está programado para explotar en un lugar específico. (…) Para ser precisos, atravesó tres pisos. Llegó al segundo piso y explotó, arrasando con todo», explicó Farsi.

Es un método que Israel ya ha usado a matar a otros periodistas, detalla, y se trata de un «crimen de guerra».

Fue cometido, además, en medio de un supuesto alto el fuego con Hamás, aunque «¿quién puede llamar a esto alto el fuego?», se pregunta Farsi.

Hassona -que murió junto a su padre y sus cinco hermanos, el menor de solo 10 años y una de las hermanas embarazada- era una fotógrafa «sistemática» y «metódica».

Sus imágenes de la destrucción de Gaza pueden verse en Cannes, además de en la propia película, en una exposición organizada en uno de los hoteles de la Croisette que concentran parte de la actividad del festival.

Esa muestra viajará ahora por el mundo con la película, comparte Farsi, como no pudo hacerlo nunca su autora. EFE

