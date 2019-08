Re-purposed ship to become Basel cultural space

Desde el fondo del Rin emerge sede cultural 07 de agosto de 2019 - 16:55 Esta semana fue ha extraído del fondo del Rin un barco de 600 toneladas, como pudieron constatar los residentes de Basilea. El buque faro británico Gannet se convertirá en un lugar temporal para conciertos y otros eventos. Su capacidad será de hasta 300 personas. El barco es en realidad una solución creativa a un giro un tanto embarazoso de los acontecimientos. Tras de que las objeciones de la comunidad retrasaran los planes para un espacio de eventos más permanente, a una organización local se le ocurrió convertir el barco en una solución temporal a las demandas de un espacio cultural. Se calcula que el proyecto costará 900 000 francos. El barco debería estar listo para recibir a los invitados en un año. Antes de instalarse en su nuevo hogar, la nave de 42 metros de eslora estuvo anclada frente a las costas irlandesas durante unos 70 años.