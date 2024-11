Breivik vuelve a condenar atentados pero Fiscalía noruega lo considera todavía peligroso

3 minutos

Copenhague, 19 nov (EFE).- El ultraderechista Anders Behring Breivik condenó este martes de nuevo el doble atentado que cometió en 2011 en Noruega y en el que murieron 77 personas durante la vista sobre su libertad provisional, a la que se opone la Fiscalía por considerarlo peligroso.

Breivik fue condenado en 2012 a una pena de 21 años de prisión, castigo máximo entonces en la legislación noruega, que se pueden prolongar de forma indefinida, aunque el reo tiene derecho a solicitar periódicamente la revisión una vez pasados diez años.

«Quiero disculparme con todos los afectados, todos los liberales, pido perdón por todo el sufrimiento. No milito desde hace 13 años. Radicalizarme no fue un acto deliberado. No haría lo mismo de nuevo», dijo Breivik según la edición digital del periódico Dagbladet en la apertura de la vista.

El tribunal de Ringerike, Asker y Bærum ha habilitado una sala especial en el gimnasio de la prisión de alta seguridad donde cumple condena el ultra de 45 años para acoger la vista, que se prolongará hasta el jueves y que puede ser retransmitida parcialmente con restricciones.

Breivik ya había condenado en enero de 2022, cuando se revisó por primera vez su condena, la violencia y los atentados, que atribuyó a un «lavado de cerebro» a manos de una red extremista, aunque mantiene su creencia en el nacionalsocialismo.

El ultra noruego dijo estar dispuesto a colaborar con el Estado noruego para que sus simpatizantes no cometan atentados si es puesto en libertad.

Durante su comparecencia, Breivik -que llevaba tatuada la letra Z en su sien derecha, un símbolo asociado con el apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania- mostró un cartel con contenido supremacista blanco, según medios noruegos.

En su alocución inicial, la fiscal Hulda Karlsdottir defendió que Breivik no puede salir de la cárcel porque sigue siendo «un peligro para la sociedad» y que el riesgo de que vuelva a actuar de forma violenta es «muy grande».

Nuevo examen psiquiátrico

Durante la jornada de mañana está previsto que comparezcan los dos psiquiatras que han evaluado a Breivik en los últimos meses, en el primer examen de ese tipo que se le practica en una década.

Breivik colocó una furgoneta-bomba en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011, que mató a ocho personas.

A continuación se desplazó a la isla de Utøya, escenario del campamento anual de las Juventudes Laboristas, donde ejecutó durante algo más de una hora a decenas de personas que consideraba defensores del multiculturalismo y una amenaza para Noruega.

Además de la primera vista sobre su condena en 2022, Breivik ha perdido otros dos juicios contra el Estado noruego, al que acusa de violar los derechos humanos por el régimen carcelario de aislamiento al que está sometido. EFE

alc/cph/jam