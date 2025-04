Cardenal Maradiaga: Lo de progresistas y conservadores en el cónclave está pasado de moda

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 24 mar (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, muy cercano al papa Francisco, ya se encuentra en Roma para participar en el cónclave que elegirá a su sucesor, aunque él no podrá participar al ser mayor de 80 años, y sobre el ambiente que se respira entre los purpurados asegura a EFE que «lo de progresistas y conservadores en el cónclave está pasado de moda».

Maradiaga participó este jueves en la tercera congregación, las reuniones de los cardenales para preparar los detalles del cónclave, y explicó que «en estos momentos se están estudiando las reformas que se hicieron en la Constitución para elegir al Sumo Pontífice».

Explica que entre los cardenales que poco a poco van llegando a la capital italiana «reina un gran dolor por la pérdida rápida del Sumo Pontífice» y que después del funeral de Francisco este sábado «ya se empezará a trabajar en los corazones de los electores para que se pueda elegir a un papa».

Maradiaga espera que el próximo pontífice «esté simplemente en continuidad con el actual».

Respecto a la contraposición en el cónclave de progresistas y conservadores, el cardenal hondureño, que fue uno de los que formó el C9, el consejo que asesoró al Francisco, afirma tajantemente: «Es una idea muy superficial. Eso ya está pasado de moda. El ser humano es tan complejo que no podemos encasillarlo en una ideología».

«Por ejemplo, si a mí me preguntan si soy conservador o si soy progresista yo diría: yo soy cristiano. Esas ideologías no me vienen, a mí no me vienen, al igual que al papa Francisco. Es el Evangelio quien nos guía. No las ideologías, ninguna de ellas».

Maradiaga recuerda también su tristeza cuando supo la noticia de la muerte de Francisco, este lunes a las 88 años. «Tuve la suerte de ser muy cercano a él desde la conferencia de Aparecida (Brasil) en el 2007 y posteriormente, después de la elección pude trabajar 10 años en el Consejo de cardenales con él».

«Sentí mucho dolor porque no esperaba yo que fuese tan rápido, pero por otro lado, viéndolo desde la luz de la fe, él murió el día de la Pascua, el día de la Resurrección, y todavía tuvo tiempo para bendecir al mundo y para saludar a los fieles que estaban ahí», dijo al recordar la última aparición de Francisco, el Domingo de Resurrección.

Para Maradiaga el principal legado de Francisco sera «sinodalidad», el «dar escucha al Pueblo de Dios» y «haciendo que la Iglesia se entienda, no simplemente como los clientes de la jerarquía, sino como todo un pueblo en marcha». EFE

ccg/mr/fpa