Cerca de 10 muertos en «el peor tiroteo masivo de la historia» de Suecia

Una «decena» de personas, entre ellas el presunto atacante, murieron baleadas este martes en una escuela para adultos en Suecia, un incidente que el primer ministro calificó como el «peor tiroteo masivo de la historia» del país.

«Este es el peor tiroteo masivo de la historia» de Suecia, afirmó el primer ministro Ulf Kristersson en una rueda de prensa tras el ataque ocurrido después del mediodía en Örebro, una localidad situada a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo.

El primer ministro sueco indicó que quedan «muchas preguntas por responder» e instó a la población a no «especular» sobre las motivaciones del atacante.

El jefe de la policía de Örebro, Roberto Eid Forest, reportó que «una decena de personas murieron» en el tiroteo ocurrido en el Campus Risbergska, una escuela para adultos, sin precisar cuántos heridos dejó el ataque.

«El autor no es conocido por la policía y no tiene vínculos con ninguna banda. Creemos que no habrá más ataques», añadió.

Según la cadena de televisión TV4, el presunto autor del asalto tenía 35 años y la policía registró su domicilio en Örebro. El hombre disponía de una licencia para portar armas y no tenía antecedentes penales, añadió el canal.

Las autoridades no divulgaron ningún elemento sobre el perfil del agresor o sus motivaciones. Tampoco se ofreció información sobre la identidad o la edad de los fallecidos, ni si eran alumnos o profesores del centro.

Los ataques en centros escolares son poco frecuentes en Suecia, miembro de la UE y de la OTAN. Pero, en los últimos años, el país ha sido escenario de tiroteos y ataques vinculados con la violencia de pandillas, que dejan a una decena de muertos cada año.

En marzo de 2022, un estudiante de 18 años mató a puñaladas a dos profesores en una escuela secundaria en la ciudad de Malmo, en el sur.

– «Tuvieron que esconderse» –

Las imágenes del lugar mostraron gran presencia policial con ambulancias y vehículos de emergencia. Los estudiantes de las escuelas cercanas y del centro en cuestión fueron encerrados «por razones de seguridad», informó la policía.

Una madre cuyo hijo fue retenido en una escuela de la zona durante varias horas durante la operación policial relató a AFP que se siente «conmocionada» y «enojada».

«Mi hijo está en su escuela detrás de nosotros. Ellos también están encerrados. Tuvieron que esconderse, así que estoy esperando que los evacúen», contó Cia Sandell, de 42 años. «Esto es una locura, una locura total, me siento conmocionada y enojada. Esto no debería ocurrir», afirmó la mujer.

El tiroteo está siendo investigado como «intento de asesinato, incendio premeditado y delito agravado de armas».

El rey Carlos XVI Gustavo dijo que recibió la noticia con «tristeza y consternación» y envió un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos, informó el palacio real en un comunicado.

