Charli XCX, gran triunfadora de los Brit con cinco premios, incluido el de mejor álbum

Londres, 1 mar (EFE).- La artista Charli XCX se convirtió este sábado en la gran triunfadora de los premios Brit de la música británica tras alzarse con cinco galardones, entre ellos al de mejor álbum del año con su exitoso disco ‘Brat’, y la mejor canción del año con ‘Guess’, en la que contó con la colaboración de Billie Eilish.

Además, Charli XCX obtuvo el reconocimiento a artista del año y a artista dance, además de compositora del año, que ya se le había concedido previamente.

Charlotte Aitchinson, de 31 años, más conocida por su nombre artístico de Charli XCX, creó el fenómeno ‘Brat’, que alcanzó incluso la campaña presidencial en Estados Unidos, con un video en apoyo de la candidata demócrata, Kamala Harris, tras un recorrido triunfal que llevó al término a ser considerada como la palabra del año por el diccionario Collins.

«Siempre me he sentido como una ‘outsider’ en la industria musical británica, y sienta muy bien conseguir este reconocimiento por este álbum. Yo no he cambiado nada, supongo que la cultura se ha puesto a nuestra altura y quería participar de este viaje», dijo al recoger el premio.

También reconoció que nunca había considerado que los premios eran importantes, porque «hasta el año pasado nunca me habían nominado para nada».

La gala, presentada por el actor y cómico Jack Whitehall, tuvo uno de sus momentos estelares en el homenaje que se rindió al fallecido Liam Payne, exintegrante de One Direction, que puso en silencio a todo el O2 Arena de Londres.

Las pantallas en el recinto mostraron imágenes de la vida de Payne, desde su infancia con su familia a su retrato saludando a la reina Isabel II.

Una parodia de la serie de Netflix ‘El juego del calamar’ sirvió para dar inicio a una gala en la que Whitehall se mostró muy incisivo con alguno de los invitados, como el rapero Stormzy o el grupo Coldplay.

La artista estadounidense Sabrina Carpenter abrió el fuego con una intervención de su superéxito ‘Espresso’ precedido por una versión del clásico ‘Rule Britannia’ que suena en los eventos formales del Reino Unido.

Charli XCX tuvo ya un adelanto de su noche triunfal al alzarse con el primer galardón, el de mejor canción del año, para ‘Guess’ con Billie Eilish.

La propia Carpenter se hizo con el premio al ‘éxito global’ tras romper récords en las listas del Reino Unido.

La banda de jazz Ezra Colective se llevó el reconocimiento a grupo del año, y los irlandeses Fountains DC obtuvo dos Brit, entre ellos el de grupo internacional del año, mientras que el mejor nuevo artista fue The Last Dinner Party. EFE

