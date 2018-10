Derechos de autor

Un musgo podría reemplazar al cannabis medicinal 25 de octubre de 2018 - 11:22 Una sustancia psicoactiva procedente de ciertos musgos resulta más eficaz para calmar los dolores y reducir las inflamaciones que el THC del cannabis, indican científicos de Berna y Zúrich en la revista Science Advences. Esos musgos, de la familia de las plantas hepáticas, proceden de Japón, Nueva Zelanda y Costa Rica. Contienen una sustancia llamada perrotetina que es muy similar a la sustancia psicoactiva tetrahidrocannabinol (THC) del cannabis. Un equipo de investigación dirigido por Jürg Gertsch, de la Universidad de Berna, y Erick Carreira, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) efectuó una comparación bioquímica y farmacológica de los dos principios activos. Resultado: en el plano médico, las perrotetinas son superiores al THC. Pruebas efectuadas en ratones mostraron que esas substancias penetran muy fácilmente en el cerebro donde despliegan una mayor actividad antiinflamatoria que el THC. Además, son menos psicoactivas y actúan como antidolores de la misma manera que los endocannabinoides. En la revista Science Advances, los investigadores informan que la perrotetina puede ser superior a la droga de cannabis THC con fines terapéuticos. En dosis bajas, el THC se utiliza en diversas afecciones crónicas para aliviar el dolor, la inflamación, los calambres musculares y las náuseas. Sin embargo, el THC es altamente psicoactivo en dosis más altas, por lo que se considera una droga ilegal y, por lo tanto, está estrictamente regulada.