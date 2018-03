Derechos de autor

Suiza se dotará de sistema de gestión de drones 05 de marzo de 2018 - 12:43 En breve, Suiza estará equipada con un sistema nacional de gestión del tráfico de drones, anunciaron este lunes la compañía de control de tráfico aéreo skyguide y la plataforma AirMap. Suiza se convertirá así en el primer país de Europa en tener un sistema de este tipo, que proporcionará a los drones un acceso seguro a los cielos de Suiza. Una fase de prueba comenzará en junio de 2018, precisaron ambas empresas en un comunicado. La plataforma de gestión del espacio aéreo para los drones AirMap será integrada a la infraestructura de SkyGuide este verano. Los dos socios también definirán una hoja de ruta para el ‘Espacio U Suizo’, que jugará un papel importante en el desarrollo de los drones en Suiza, un sector de actividad en pleno apogeo. El ‘Espacio U Suizo’ permitirá el registro de usuarios y drones, la geo-búsqueda dinámica y una autorización inmediata de acceso digital al espacio aéreo, transmitirá asimismo alertas en tiempo real para los controladores de los drones y conectará a estos últimos con en servicio de control aéreo.