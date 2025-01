CNN recorta 200 empleos de televisión y sumará otros 200 en roles digitales

1 minuto

Washington, 23 ene (EFE).- La cadena estadounidense CNN anunció este jueves el despido de 200 empleos de televisión, a la vez que tiene planes de contratar otros 200 en roles digitales en los próximos meses.

CNN está registrando una crisis de audiencia televisiva, hasta ahora su principal operación, superada por competidores como Fox News o MSNBC.

Además, durante el mes de diciembre también registró su peor dato de audiencia web en dos años, con 90,5 millones de usuarios únicos, según la firma analítica Comscore.

«Si no seguimos a las audiencias a las nuevas plataformas con verdadera convicción y escala, nuestras perspectivas futuras no serán buenas», dijo en declaraciones a The New York Times el consejero delegado de CNN, Mark Thompson.

«Al final, se trata de que CNN sea —como ha sido en su historia— una forma indispensable en la que muchos, muchos millones de personas obtienen sus noticias», añadió.

La estrategia digital de CNN está financiada con una inversión de 70 millones de dólares por parte de Warner Bros. Discovery, su propietaria.

De los 200 nuevos empleos en roles digitales tipo científicos de datos o ingenieros de productos, CNN planea contratar a cerca de la mitad en los primeros meses del año. EFE

