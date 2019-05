El escritor y dibujante popular argentino Santiago Vega (más conocido como Washington Cucurto), creador y director de la editorial Eloísa Cartonera; Chimène Costa, coordinadora en Buenos Aires del equipo de 'Coincidencia' de Pro Helvetia, y Gabriela Stöckli y Carla Imbrogno, directora general y coordinadora para la región, respectivamente, de la Casa de Traductores Looren, compartieron sus experiencias en el almuerzo con los poetas suizos Jürg HalterEnlace externo y Laura AccerboniEnlace externo , y los traductores argentinos Eleonora González Capria y Ariel Dillon (ex residentes de la casa Looren en Suiza).

Arte suizo en Argentina… ¡ y viceversa ! Norma Domínguez, Buenos Aires 06 de mayo de 2019 - 15:00 Ferias y festivales internacionales convirtieron a Buenos Aires en una vidriera cultural abierta al Mundo, y la Confederación estuvo presente con exponentes del cine, teatro, música y literatura. Art Basel, Pro Helvetia y la Casa de Traductores Looren fueron algunas de las instituciones suizas que contribuyeron a expandir y enriquecer este intenso intercambio artístico. Cineastas, curadores, escritores, poetas y artistas helvéticos de las más variadas disciplinas llegaron a Argentina invitados por eventos ‘estrella’ en la región por su convocatoria y reconocimiento. “El 3 de abril se inició la temporada con la 21° edición del BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) donde Suiza participó en la competencia internacional con la ópera prima del cineasta tesinés Francesco Rizzi, ‘Cronofobia’, además de otras coproducciones”, explicó a swissinfo.ch la agregada cultural de la Embajada de Suiza en Argentina, Isabelle Mauhourat. Paralelamente, el 4 de abril se estrenó en la Ciudad capital el documental ‘Chaco’, dirigido por la realizadora suiza Fabia Quattrinni y su par italiano Daniel Incalcaterra, un film que atrajo a muchos ambientalistas y seguidores de esta dupla que tiene en su haber destacadas producciones como ‘El Impenetrable’ (2012) y ‘La nación mapuche’ (2007). ‘Chaco’ denuncia la deforestación del planeta a pasos agigantados y muestra el brutal despojo de sus derechos a las poblaciones originarias. Espacios públicos y experiencia colectiva Esta agenda tan rica que se ha logrado es el resultado de la vasta cooperación cultural que Suiza y Argentina sostienen en el tiempo, y que también se vio reflejada en el marco de la 28ª edición de la feria arteBA, donde se apreciaron actividades desarrolladas por el programa ‘Art Basel Cities: Buenos Aires’ y donde estuvieron curadores y artistas helvéticos participando. Mauhourat detalló que las actividades desarrolladas durante abril fueron muchas y en diferentes planos, abarcando prácticamente todas las disciplinas: “Convergieron varios de los eventos culturales más importantes que se dan en Buenos Aires y pudimos estar presentes en muchos de ellos gracias a apoyos de Instituciones suizas sin fines de lucro como la fundación para la cultura Pro Helvetia y la organización Casa de Traductores Looren, entre otras”. En el marco de arteBA, la creación contemporánea volvió a ser protagonista en los espacios porteños, y esta vez fue el joven curador suizo Sandino Scheidegger quien participó en lugares públicos brindando conversatorios sobre las estrategias desplegadas por artistas, profesionales e instituciones para establecer interacciones significativas con sus interlocutores. Nacido en Berna y con parte de su familia en Costa Rica, Scheidegger, contó a swissinfo.ch cómo fue su trabajo en Buenos Aires como curador invitado, y se refirió a su rol en ‘Despacio’ en Costa Rica y en el ‘Random Institute’ en Zurich, estructuras no lucrativas donde trabaja en la exploración constante de nuevos modelos y prácticas curatoriales. (LINK A ENTREVISTA A SANDINO) El ‘Deseo’ de Beat Furrer aplaudido en el coliseo porteño La música dijo presente con el apoyo de Pro Helvetia, y el Centro de Experimentación del Teatro Colón abrió su temporada 2019 con ‘DESEO’ (Begehren), una ópera contemporánea creada por el prestigioso compositor suizo Beat Furrer, acompañado en la dirección musical y escénica por Juan Miceli y Emilio Basaldúa. Ecléctica ‘COINCIDENCIA’ en torno al Libro En el marco de la 45° Feria del Libro de Buenos Aires y convocados por el embajador Heinrich Schellenberg en la residencia suiza, escritores, traductores, editores y diplomáticos, “coincidieron” alrededor del libro, en un encuentro tan rico como ecléctico y tan multicultural como educativo. El escritor y dibujante popular argentino Santiago Vega (más conocido como Washington Cucurto), creador y director de la editorial Eloísa Cartonera; Chimène Costa, coordinadora en Buenos Aires del equipo de 'Coincidencia' de Pro Helvetia, y Gabriela Stöckli y Carla Imbrogno, directora general y coordinadora para la región, respectivamente, de la Casa de Traductores Looren, compartieron sus experiencias en el almuerzo con los poetas suizos Jürg Halter y Laura Accerboni, y los traductores argentinos Eleonora González Capria y Ariel Dillon (ex residentes de la casa Looren en Suiza). El escritor bernés Halter ('Le tenemos miedo al fin de la música') y Accerboni ('La parte del ahogado') han sido traducidos y publicados en Argentina en sus lenguas de origen y en español por Eloísa Cartonera, la cooperativa editorial que inspiró proyectos similares en varias ciudades del mundo y que contó con el apoyo de los premios de de la Cooperación suiza. María Gómez, una de las almas 'madres' de Eloísa Cartonera; los suizos Pierre Fankhauser (autor de la novela Sirius, traducida al español) y Gianna Molinari, ganadora de reconocidos premios en su país y en Alemania) y la traductora argentina Lucía Cordone, compartieron el encuentro de literatos. Las agregadas culturales de Argentina y México, Isabelle Mauhourat y Julia Ann Stüssi; la directora regional de COSUDE para América Central, Edita Vokral; Carl-Alex Ridoré, prefecto de Friburgo, y la doctora en Psicología y escritora suiza Vania Widmer, invitada a presentar su libro “Identidad y filiación…”, complementaron el encuentro aportando sus miradas a la nueva literatura suiza.