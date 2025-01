Decenas de miles de palestinos cruzan al norte de Gaza para encontrar un enclave arrasado

2 minutos

Gaza, 27 ene (EFE).- Una columna de decenas de miles de palestinos están cruzando este lunes al norte de la Franja de Gaza cargados con sus enseres, a pie o en vehículos, para reunirse con sus familias, buscar a sus desaparecidos o intentar encontrar sus casas en calles arrasadas e irreconocibles.

Las fuerzas israelíes abrieron esta mañana los pasos del corredor que atraviesa la franja en su centro de este a oeste para dejar pasar a las miles de personas que llevaban esperando horas, y hasta días, para cruzar a sus ciudades tras más de 15 meses de desplazamiento forzado.

Según atestiguó EFE, las familias cruzaron por la calle Rachid a pie (que va de norte a sur por el oeste de la franja, junto a la costa) desde primeras horas de la mañana sin que fuera evidente allí la presencia de tropas isralíes.

Lo hicieron con sonrisas, cantando y tocando instrumentos musicales, mientras cargaban con mochilas, maletas o incluso las arrastraban con una cuerda atada al cuerpo.

En su camino se encuentran el mar Mediterráneo a la izquierda y un campo arrasado a la derecha, con montones de escombros donde antes había calles y edificios, que hacen difícilmente reconocible la zona incluso para los que han nacido allí.

«Gaza es nuestro hogar, ha sido nuestra casa toda nuestra vida, donde nacimos, y seguirá siendo nuestra», dijo a EFE Fares Oweida, un joven de Beit Lahia (extremo norte de la franja) cuya casa está destruida, pero que da gracias de poder volver a ella, lo que le causa una felicidad, explica, que no puede describir.

Una señora mayor camina también por la calle Rachid, ahora convertida en una avenida de lodo, junto a su hija.

Hace seis años, cuenta, le operaron a corazón abierto. «El médico me dijo que no debía caminar o subir escaleras, pero llevo caminando dos horas y no estoy cansada, siento como si alguien me llevara a cada paso, cada vez más cerca de mi casa». EFE

