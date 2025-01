Dos hermanos del centro de México fabrican ropa con desechos de la industria textil

Tlaxcala (México), 24 ene (EFE).- Un par de hermanos del centro de México crearon la empresa Nucycles para producir prensas con los desechos textiles de las grandes fábricas de ropa, cuyos desperdicios representan 3.700 millones de toneladas cada año, tan solo en la capital mexicana, según cifras oficiales.

Nucycles está en Santa Ana Chiautempan, en el estado de Tlaxcala, una de las cunas de la producción textil nacional desde la época prehispánica, por lo que Mónica y Eleazar Guevara buscan reinventar este oficio desde origen.

El proceso comienza con buscar desechos de algodón y clasificarlos por colores para después pasarlos por una maquinaria que los transforma en hilos.

Después se confeccionan en prendas como sombreros, camisas, bolsas, servilletas, accesorios para el cabello, cosmetiqueras y el ‘nupesh’, una prensa multiuso que puede servir como toalla, pareo, cobija o bufanda.

Mónica explicó a EFE que crearon este proyectos de innovación textil basado en la tradición familiar de confección de hace más de un siglo, pero ahora enfocado en reciclado y sustentabilidad.

“En México existe toda una cadena de reciclaje superorganizada, de hecho, mi familia tiene 114 años en la industria textil y mi hermano 24 años reciclando, lo que hace toda una cadena de suministro que es separada por tipo y material de la fibra y se realiza el reciclaje», explicó.

La emprendedora destacó que han recibido reconocimientos internacionales como en 2021, cuando obtuvieron el premio ‘Innovación del Futuro’ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la organización What Design Can Do (WDCD).

«El reciclaje no es nuevo, antes se hacían productos de bajo valor agregado y ahora, en lo que estamos haciendo nosotros, la innovación fue que mi hermano en 2013 decidió cambiar la industria de la moda y comenzó a hacer textiles con reciclado de merma (desperdicios de telas de algodón)», describió.

Eleazar, director general de la empresa, aseguró que ha sido un proyecto complicado porque en ese momento no existían materiales guías, por lo que las pruebas tardaron alrededor de cinco años para obtener la calidad de alto valor que necesitaban para empezar a crear.

“Nos regimos bajo dos principios, el primero es que nuestros productos están muy bien hechos y durán muchísimo tiempo, de cuando empezamos en 2019 a la fecha tienen (buen estado) los productos, o sea, tienen una larga duración de vida», resaltó.

El segundo, agregó, es que los productos están hechos de reciclaje con una mezcla de algodón para hacerla más pura.

Compartió que su prenda o producto estrella es la ‘nupesh’, que es una prenda básica multiusos para todo tipo de clima, cuyo proceso es un ejemplo de producción sustentable, pues se usan materiales reciclados que permiten la reducción agua, emisiones de dióxido de carbono, mejor uso de suelo y euotrofización, que nutre la tierra. EFE

