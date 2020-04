A pesar de las circunstancias, participaron 90 directivos de empresas que cotizan y no en la bolsa.

La recesión es inevitable, estiman financieros suizos 06 de abril de 2020 - 10:38 La pandemia de coronavirus ha cambiado fundamentalmente las perspectivas económicas de Suiza en un lapso muy corto y los responsables financieros del país se muestran más pesimistas que nunca. Ni durante la crisis del euro ni durante el shock del franco suizo fueron tan negativos sobre las perspectivas económicas, según la más reciente encuesta semestral publicada este lunes por los consultores Deloitte. La 38ª encuesta de directores financieros CFO de Suiza Deloitte fue realizada en línea entre el 2 y el 30 de marzo. Es decir, abarca la fecha de imposición de medidas radicales por parte del Gobierno, el 13 de marzo. A pesar de las circunstancias, participaron 90 directivos de empresas que cotizan y no en la bolsa. (Fuente: Deloitte) Aunque las encuestas han indicado un enfriamiento durante casi dos años, ahora ha habido un verdadero colapso de la confianza: el 97% de los CFO interrogados desde mediados de marzo pronostica un desarrollo negativo de la economía en los próximos 12 meses, y el 41% prevé incluso una dinámica fuertemente negativa. Además, dos tercios (67%) consideran un desarrollo financiero negativo para su empresa y solo el 15%, uno positivo. En general, el 93% ve el futuro de su empresa como menos prometedor que hace tres meses. Más de las tres cuartas partes (78%) esperan una disminución en las ventas, mientras que más de la mitad (52%) estima una disminución en la cantidad de empleados en un año. Empuje de la digitalización Sin embargo, la mayoría de los directores financieros suizos están contrarrestando activamente la crisis, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Por ejemplo, el 91% de las empresas ha tomado medidas para frenar el débil crecimiento, las más frecuentemente citadas fueron el ahorro de costos y la generación de ingresos. Las compañías realmente exitosas ya estudian el período posterior a la crisis, dijo Alessandro Miolo, responsable del estudio de CFO en Deloitte. “Están examinando posibles compras o ventas de partes de la empresa e implementando los cambios internos necesarios de manera específica. Espero un gran impulso en la digitalización como resultado de la crisis [del coronavirus]”, subrayó.