Vincent Taupin, director del banco privado Edmond de Rothschild, declaró al Financial TimesEnlace externo que la industria financiera enfrenta una crisis debido a que se reducen sus oportunidades de ser rentable. “Aquellos buenos tiempos del pasado en los que… todo el dinero que recaudaban [los bancos] podía invertirse en el banco central y se obtenían [rendimientos de] al menos 400 puntos base, ya han quedado atrás”.

Las preocupaciones surgen, sobre todo, por la incapacidad que tienen los fondos de ahorro y de pensiones para crecer, ya que esto solo es posible cuando las inversiones tradicionales devengan intereses (cosa no sucede en este momento). Y aunque provoque bonanza, el mercado inmobiliario suizo también está riesgo –de sobrecalentamiento–, porque los inversores se precipitan para invertir sus ahorros en ladrillos y mortero, antes de que pierda valor en el sistema financiero.

"Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de las empresas que generan más del 50% de su negocio gracias a las exportaciones sí considera que las tasas de interés negativas son perjudiciales para la economía suiza. Sobre todo, porque no se vislumbra el final de esta política”, afirma el director de Inversiones de UBS. Daniel Kalt ha sido un férreo crítico de la política del BNS en materia de tasas.

Estos resultados acrecientan la presión sobre el Banco Nacional Suizo (BNS) para que cambien su política. Pero el banco central defiende su estrategia y sus acciones . El comunicado aclara que las empresas no están especialmente preocupadas por los efectos de la política monetaria en sus propios negocios: “La mayoría de las compañías no se ve directamente afectada por las tasas de interés negativas; son solo unas cuantas las que se enfrentan a tasas de interés negativas con respecto al efectivo que tiene en cuentas bancarias ".

