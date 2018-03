Recalcó que en Suiza podía hablar libremente, lo que no le sería posible en Madrid.

Sala llena para ver a Puigdemont en Ginebra 19 de marzo de 2018 - 10:13 Carles Puigdemont ratificó este domingo su voluntad de dialogar con las autoridades de Madrid. El líder catalán participó en el debate de clausura del Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos (FIFDH) en Ginebra. En el mismo evento, la profesora Micheline Calmy-Rey, expresidenta de Suiza, manifestó que la solución en Cataluña no es la secesión sino una muy amplia autonomía. Hablando como profesora, Calmy-Rey, dijo que lamentaba que la Unión Europea no convocara el diálogo entre las partes. Cerca de 900 personas asistieron a la mesa redonda sobre la autodeterminación en la que tomó parte el dirigente independentista catalán, exiliado en Bruselas desde el pasado 29 de octubre y sobre el cual pende una condena de hasta 30 años de cárcel por sedición, entre otros cargos, en España. Recalcó que en Suiza podía hablar libremente, lo que no le sería posible en Madrid. Carles Puigdemont fue muy aplaudido cuando llegó a la escena del festival, después de la proyección del documental francés ‘Cataluña: España al borde de la crisis nerviosa’, de Sylvain Louvet, Gary Grabli y Julie Peyrard, sobre aumento del secesionismo catalán. Abierto a la mediación Durante el debate y la conferencia de prensa que siguió, Puigdemont insistió en que actuaba de manera política para lograr el “reconocimiento del reclamo pacífico y democrático” del pueblo catalán que votó por la independencia el 1 de octubre. Asímismo, al referirse a la posibilidad de una mediación suiza en el conflicto con las autoridades de Madrid, dijo que “todas las posibilidades son bienvenidas”.