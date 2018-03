En respuesta a las estadísticas, Amnistía Internacional Suiza hizo un llamado al Gobierno para que no afloje los controles en las ventas bélicas al exterior como lo solicita la industria del sector.

Al alza exportaciones suizas de armas 27 de febrero de 2018 - 12:36 Suiza vendió material bélico por 446.6 millones de francos a 64 países el año pasado, un aumento del 8% con respecto a 2016, a pesar de una caída del 1% en las exportaciones de productos básicos en general. Las ventas suizas de material de guerra representaron el 0.15% del total de las exportaciones suizas, de acuerdo con las estadísticas dadas a conocer este martes por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO). Casi la mitad de las exportaciones suizas en general se destinaron a Europa, aunque esa proporción disminuye. Muchas ventas se hacen con Asia que actualmente compra alrededor de una cuarta parte de todas las armas suizas. Por otra parte, las exportaciones a África cayeron del 12.2% al 7.3%. Otras destacadas ventas se produjeron con India (8.9 millones), Pakistán (6.6 millones) y Arabia Saudita (4.8 millones). En respuesta a las estadísticas, Amnistía Internacional Suiza hizo un llamado al Gobierno para que no afloje los controles en las ventas bélicas al exterior como lo solicita la industria del sector. “Dadas las exportaciones de armas a países conocidos por sus conflictos y serias violaciones a los derechos humanos, cualquier medida adicional de relajamiento sería cínica e irresponsable”, señaló Patrick Walder de Amnistía Suiza en un comunicado. Suiza fue el 14º mayor exportador mundial de armas en 2016, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz (SIPRI) de Estocolmo. Estados Unidos y Rusia son de lejos los más mayores comerciantes de material bélico.