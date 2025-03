El 54 % de los menores sudaneses refugiados en Egipto no están escolarizados, según ONG

El Cairo, 2 mar (EFE).- El 54 % de los menores sudaneses refugiados en Egipto no están escolarizados en el sistema público egipcio mientras algunos han encontrado una solución temporal al acudir a centros de aprendizaje comunitario no formalizados, dijo este domingo una ONG.

«Gran cantidad de niños en edad escolar llegan mensualmente a un país que ya tiene una población enorme y que ya está lidiando con problemas de capacidad en su infraestructura educativa», lamentó a EFE la directora del fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas ‘La Educación No Puede Esperar’ (ECW en inglés), Yasmine Sherif.

Desde que estalló la guerra en Sudán, en abril de 2023, entre el Ejército regular sudanés y grupos paramilitares, más de tres millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país.

Entre las naciones de destino, Egipto es uno de los más escogidos, por lo que el país árabe es el refugio de más de 135.000 niños y adolescentes en edad de escolarización, según ECW.

En este sentido, Sherif detalló en una entrevista que el problema con la educación en Egipto y la falta de integración de los recién llegados «es que hay una cantidad excesiva de escuelas superpobladas», además de que «no hay suficientes maestros para integrar rápidamente a los refugiados en las escuelas públicas».

Precisamente de estos fallos ya informó el propio Ministerio de Educación egipcio el año pasado, al asegurar que faltaban 250.000 aulas y 469.000 docentes en la educación pública.

Pese a señalar esta problemática, la directora aseguró que «Egipto tiene como objetivo integrar en el sistema público (a la infancia refugiada) y esto es encomiable porque hay muchos países que no hacen esto».

Sin embargo, añadió que las complicaciones comienzan cuando «primero deben obtener un permiso de residencia, completar el papeleo», y solo entonces «son aptos para ingresar al sistema escolar público».

Cualquier educación, mejor que ninguna

«He visto esto en Egipto, en las islas griegas, lo he visto en tantas partes del mundo… Es mejor tener educación no formal que no tener ninguna educación en absoluto», aseveró Sherif al ser cuestionada por los motivos por los que la ECW ofrece apoyo a centros de aprendizaje comunitario no formalizados que proporcionan conocimientos del currículum sudanés en Egipto.

«No es la mejor ni la solución óptima para un niño», lamentó, pero aseguró que era una solución temporal absolutamente necesaria, ya que «si no abordamos su educación, no estamos invirtiendo en el futuro del mundo entero».

No es óptima, por diferentes razones, detalló la directora: el currículum que se imparte no es el egipcio -que aunque aseguró que es similar, no es el mismo que el sudanés- y que los escolares no reciben un certificado oficial que les permita avanzar en su trayectoria educativa.

Pese a esto, estos centros ayudan a integrar a los niños en «sus comunidades de acogida en Egipto, ya que los niños egipcios también asisten a estos centros» y, además, posibilitan que «no haya una interrupción en su educación cuando lleguen». EFE

