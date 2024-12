El acuerdo UE-Mercosur marca una histórica Cumbre del Mercosur

Montevideo, 6 dic (EFE).- El cierre del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marcó una Cumbre del bloque sudamericano que se llevó a cabo en Montevideo y se convirtió en histórica.

«Es un día verdaderamente histórico», destacó este viernes en una conferencia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Sin dudas, la noticia de su viaje hacia la capital uruguaya acaparó todas las miradas.

La política alemana arribó el jueves a Montevideo, donde mantuvo una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para dialogar sobre este asunto.

«Estamos en las etapas finales. Ojalá mañana de mañana los líderes puedan dar la decisión final de que se acordó un texto. El texto está prácticamente pronto», comentó tras el encuentro el canciller uruguayo Omar Paganini.

Y así fue: Este viernes Von der Leyen se reunió con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y tras el encuentro el anuncio se convirtió en oficial.

El acuerdo aún debe ser firmado y ratificado, cuestión que suscita una fuerte oposición en algunos de los Estados de la Unión Europea, especialmente de Francia, y división en el Parlamento Europeo, que también deberá dar su visto bueno al texto negociado.

En la sede del Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea dio una conferencia junto a Lacalle Pou, el presidente argentino Javier Milei, el paraguayo Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Allí se remontó al inicio de los diálogos entre las dos partes hace casi treinta años y dijo que este viernes la visión que se tuvo en ese momento se convirtió en una realidad.

«Estamos fortaleciendo esta alianza única como nunca antes y al hacerlo estamos enviando un mensaje claro y poderoso al mundo», indicó Von der Leyen, quien añadió que esta iniciativa no constituye solo una necesidad económica, sino también «una oportunidad política».

El acuerdo es una «clara respuesta» ante el fraccionamiento, expresó la presidenta de la Comisión Europea e hizo hincapié en que ambos bloques derribaron barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas.

Durante su discurso en la Cumbre de Presidentes, Lula afirmó que el acuerdo comercial es un texto «equilibrado» que reconoce las «credenciales ambientales» del bloque sudamericano.

También destacó que los países miembros del Mercosur invirtieron un «enorme capital político y diplomático» para negociar el tratado.

Por su parte, Peña definió lo ocurrido como un paso importante e hizo hincapié en la importancia de la región.

«Cuando uno mira el acerbo de capital que tiene Sudamérica, que tienen nuestros países miembros del Mercosur, somos la región del mundo que tiene absolutamente todo. Todo lo que el mundo necesita nosotros lo tenemos», subrayó Peña.

En tanto, el mandatario boliviano, Luis Arce, celebró la primera participación de su país como miembro pleno del Mercosur y apuntó hacia un multilateralismo en beneficio de los pueblos.

Otro de los puntos que marcó la jornada fue la firma de los protocolos por parte de José Raúl Mulino para que Panamá se convirtiera en Estado asociado del Mercosur.

El mandatario calificó el hecho como histórico y remarcó que el acuerdo potenciará los lazos entre su país y el bloque.

Sobre el final, Lacalle Pou brindó su último discurso dentro del bloque, teniendo en cuenta que próximo 1 de marzo cederá la Presidencia a Yamandú Orsi, quien este viernes lo acompañó a la Cumbre.

El uruguayo aprovechó la ocasión para reiterar que su país tiene «la vocación de abrirse al mundo» y para pedir que, tras cerrar con la Unión Europea, el Mercosur pueda ir por China.

Minutos después, Lacalle Pou le cedió la presidencia pro témpore a Milei.

El nuevo presidente anunció en ese momento que en el próximo semestre buscará recuperar el espíritu crítico de comprender al bloque como un instrumento perfectible.

«El Mercosur representa únicamente el 1,6 % del comercio mundial. No podemos darla la espalda al resto del mundo, no nos podemos dar ese lujo. Para nosotros liberar el corsé asfixiante del Mercosur no es una mera preferencia, es una necesidad», dijo.

Por ello, agregó que su país presentará una propuesta para ajustar a estándares internacionales el arancel externo común, al que calificó como «excesivamente alto».

Más temprano, en su primera intervención, Milei había dicho que, si bien la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente en décadas de una política económica destructiva, el Mercosur y sus restricciones han sido un escollo para los argentinos».

De esta forma y tras una foto de familia que no contó con la presencia de Lula, quien se retiró unos minutos antes, se cerró una Cumbre del Mercosur que pasará a la historia. EFE

