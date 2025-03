El argentino Mohamed dice que Toluca no puede permitirse tantas desconcentraciones

Ciudad de México, 1 mar (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca mexicano, aseveró este sábado que su equipo no puede permitirse otra actuación tan llena de errores como la que tuvo en la derrota 3-0 ante el América en la décima jornada del Clausura 2025.

«Tenemos que aprender de este rival, de este partido, pero sobre todo de la intensidad que no mostramos. Nos debe servir de experiencia para que no nos vuelva a pasar, porque hoy nos salió todo mal, incluso con la alineación indebida que es toda mía», reconoció el técnico al final del juego.

Al Toluca le costó tener profundidad en el ataque y en defensiva se mostró frágil. América aprovechó los errores y venció con los tantos del español Álvaro Fidalgo, el estadounidense Alejandro Zendejas y el colombiano Cristian Borja.

En medio de tantos errores Mohamed se precipitó a la hora de hacer los cambios y durante algunos minutos tuvo en el campo a ocho jugadores no formados en México; en la liga del fútbol mexicano sólo se permite un máximo de siete, un error que de todas maneras le habría acarreado la derrota.

«La alineación indebida es responsabilidad mía en el momento de hacer los cambios. Yo manejo el cuerpo técnico, es un error que no va a pasar más. No hay pretextos. Fue una precipitación en el momento de corregir las cosas, no hay nada más qué decir», subrayó el estratega.

El argentino criticó el desempeño de sus jugadores que nunca pudieron contrarrestar al rival.

«Nos superaron en contundencia, en aplicación, en intensidad; fueron mejores. Ellos jugaron como quisieron, así que tenemos que aprender de todo esto. Lo importante ahora será ver cómo nos levantamos, porque el techo de este equipo está igual de lejos», concluyó.

La derrota dejó al Toluca con 18 puntos en el tercer lugar del torneo. Suma cinco victorias, tres empates y dos tropiezos.

En la undécima jornada del torneo el Toluca recibirá al Necaxa el próximo sábado. EFE

