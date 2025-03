El avión de Rodrigo Duterte hace escala en Dubái de camino a La Haya

Manila, 12 mar (EFE).- El vuelo chárter en el que viajaba el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, detenido en Manila tras ser acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), hizo una parada en Dubái este miércoles antes de poner rumbo a La Haya.

Según la página especializada en vuelos FlightAware y medios filipinos como Rappler o The Inquirer, la aeronave con número de registro RP-C5219 hizo escala este miércoles en Dubái, de donde se espera que despegue alrededor de las 6:55 am hora local (2:55 GMT) para llegar a Rotterdam poco antes de las 11:00 am (10:00 GMT).

Una fuente del Gobierno filipino aseguró a The Inquirer que el avión haría una parada para repostar en Dubái.

Duterte viaja acompañado de su exsecretario ejecutivo, Salvador Medialdea, un enfermero y un antiguo asistente personal, apunta este diario.

El avión en el que se encuentra el exdirigente, de 79 años, despegó el martes a las 23:00 hora local (15:00 GMT) de Manila, unas catorce horas después de que fuera detenido al aterrizar en la capital filipina tras un viaje a Hong Kong.

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

La orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, consideró que hay «motivos razonables» para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Alrededor de 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte (2016-2022), según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.

No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en una rueda de prensa anoche que la partida de Duterte a La Haya permitirá que su antecesor «se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas». EFE

