El comercio electrónico en México crece 20 % y supera los 39.098 millones de dólares

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- El comercio electrónico minorista en México alcanzó un valor de 789.700 millones de pesos (unos 39.098 millones de dólares) en 2024, registrando un crecimiento superior al 20 % en comparación con el año anterior y consolidando seis años consecutivos de expansión a doble dígito, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2025, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

El informe, publicado este miércoles, destaca que la penetración de compradores digitales en el país llegó al 84 %, superando el promedio mundial del 60 % y ubicándose por encima de mercados como China e India.

Además, Latinoamérica se posicionó como la segunda región de mayor crecimiento en comercio electrónico, solo por detrás de África.

México en el top 15 del comercio electrónico global

Según el estudio, las ventas en línea en México representan el 14,8 % del total de las ventas minoristas, situando al país entre los 15 mercados con mayor participación del canal digital en el comercio al por menor.

En 2024, 67,2 millones de personas en México realizaron compras digitales, con categorías en expansión como Cuidado del Hogar, Jardín, Fotografía, Do It Yourself (DIY) y electrodomésticos pequeños.

Perfil del comprador digital

El reporte de AMVO identifica un aumento en la participación de consumidores de niveles socioeconómicos medio-bajos y perfiles no bancarizados en el comercio electrónico. La edad promedio del comprador digital es de 37,4 años y se concentra principalmente en el centro del país. En cuanto a género, el 51 % de los compradores son mujeres y el 49 % hombres.

Los principales factores que impulsan la compra digital son la comodidad y facilidad de uso (81 %), beneficios logísticos (67 %), variedad y disponibilidad de productos (67 %), y opciones de pago y promociones (64 %).

Tendencias en dispositivos y métodos de pago

Los dispositivos móviles siguen dominando el comercio digital, representando casi el 70 % de las 16.600 millones de visitas a plataformas de eCommerce registradas en 2024.

En cuanto a métodos de pago, la tarjeta de débito sigue siendo la opción más utilizada (75 %), aunque se observó un aumento en los pagos en efectivo, impulsado por la inclusión de sectores no bancarizados.

Experiencia de compra y sustentabilidad

El reporte también resalta que el 83 % de los consumidores consideran que la experiencia en tienda física complementa su compra digital, lo que refuerza la importancia de estrategias omnicanal.

Además, el 70 % de los compradores están dispuestos a participar en programas de reciclaje y elegir opciones de entrega con menor impacto ambiental, mientras que el 44 % mostró interés en adquirir productos de segunda mano.

La AMVO identificó tres áreas clave de crecimiento para el comercio electrónico en México: la expansión hacia segmentos no bancarizados, el fortalecimiento de estrategias omnicanal y la adopción de nuevas tendencias en personalización y sustentabilidad. EFE

