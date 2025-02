El Consejo de D.Humanos reacciona con cautela a la salida de EEUU: «Es un país observador»

Ginebra, 5 feb (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reaccionó este miércoles con cautela a la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, para sacar nuevamente a su país de esta institución, y recordó que actualmente ocupaba la posición de observador, no de miembro.

«Desde el 1 de enero EE.UU. no es miembro del Consejo de Derechos Humanos sino un Estado observador. (…) Como tal, no puede retirarse de un cuerpo intragubernamental del que no es parte», aclaró un portavoz del Consejo, que este viernes celebrará una sesión extraordinaria sobre la situación en República Democrática del Congo.

El Consejo de Derechos Humanos, una suerte de asamblea de Estados para debatir cuestiones relacionadas con las libertades fundamentales, está formado por 47 países miembros con mandatos de tres años.

Estados Unidos ya dejó de participar en el Consejo durante la anterior presidencia de Trump (2017-2021), regresó como observador con su sucesor, Joe Biden, y entró como uno de los 47 miembros en 2022, terminando su mandato de tres años el 31 de diciembre de 2024.

«En principio damos la bienvenida a la participación de todo miembro de la ONU en la labor del Consejo y sus mecanismos, pues consideramos que ello contribuye a una mejor promoción y protección de los derechos en todo el mundo», añadió este miércoles el portavoz.

La Casa Blanca aseguró en un comunicado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «ha demostrado un sesgo constante contra Israel» y ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para «protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos».

La retirada de EE.UU. de un Consejo del que Rusia fue expulsada en 2022, poco después de su invasión de Ucrania, se produce poco antes de que éste inicie el 24 de febrero la primera de sus tres reuniones anuales, que se prolongará durante seis semanas y en la que se debatirán las principales crisis de derechos humanos globales. EFE

