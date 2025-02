El Ejército de México ha detenido a narcos gracias a los vuelos de inteligencia de EEUU

3 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- El Ejército mexicano ha detenido a narcotraficantes gracias a la inteligencia compartida por los polémicos drones y otros vuelos de inteligencia de Estados Unidos para vigilar al crimen organizado en México, reveló este martes el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla.

“Inclusive, hablando de los últimos detenidos en Culiacán (capital del estado de Sinaloa), es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo o la información que se tiene México», informó Trevilla en la conferencia diaria del Gobierno.

Aunque no especificó qué detenciones, en las que no intervienen elementos estadounidenses, momentos antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el arresto del ‘Wero Bryan’, presunto operador de Los Chapitos, y de Kevin Alonso, supuesto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Chapito’.

Aún así, el secretario de la Defensa sostuvo que «no hay un indicio» de espionaje en los drones no tripulados reportaron la semana pasada medios como CNN y The New York Times como parte de las acciones del Gobierno de Donald Trump para vigilar a los carteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terroristas.

Los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) buscan ubicar laboratorios de fentanilo en México, según informó el martes The New York Times, mientras que CNN señaló que los drones son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

El general aseguró que «cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo» de Estados Unidos u otro país «es por solicitud de las Fuerzas Armadas», que «autorizan y especifican muy claramente el área, la ruta, la información que se debe obtener y que es transmitida de inmediato» a la secretaría de la Defensa.

“En un primer término, no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional, las autorizaciones para los vuelos comerciales lo realiza la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional», remarcó.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, también defendió la colaboración, al destacar que en enero hubo cooperación con la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona, Estados Unidos, para desmantelar una “prolífica” organización transnacional de narcotráfico.

“Tenemos que recabar información, nos ayudamos y estamos conscientes de que estamos obteniendo información, no es espionaje, es información técnica e indispensable», indicó el fiscal. EFE

ppc/jgb

(foto)