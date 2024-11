El escocés Alex Salmond es recordado como un «genio político» en su homenaje en Edimburgo

Glasgow (R. Unido), 30 nov (EFE).- Edimburgo rindió homenaje al ex ministro principal de Escocia y líder independentista Alex Salmond, en un acto conmemorativo celebrado este sábado en la Catedral de Saint Giles, donde fue recordado como un «genio político» y un «gigante» en la causa de la independencia escocesa.

En el marco del Día de San Andrés, considerado símbolo de identidad y orgullo escocés, Salmond fue recordado como un «genio político» y un «gigante» en la lucha por la independencia de la nación histórica del Reino Unido.

Unas 500 personas asistieron al evento por invitación, incluidos líderes políticos como el actual ministro principal escocés John Swinney y el ex primer ministro laborista británico Gordon Brown.

También estuvieron la viceministra principal Kate Forbes, el líder conservador Russell Findlay, el líder laborista Anas Sarwar y la presidenta del Parlamento escocés, Alison Johnstone, junto a otras figuras del espectáculo y los negocios.

Nicola Sturgeon, sucesora de Salmond en el liderazgo del Partido Nacional Escocés (SNP) y con quien tuvo un distanciamiento público, no asistió por encontrarse en otro funeral, el de la comediante escocesa Janey Godley.

El servicio religioso, conducido por el Reverendo George Whyte, comenzó con un mensaje claro: «No nos reunimos aquí para beatificar a un santo, sino para recordar a un ser humano».

Ofrecieron emotivas palabras de homenaje tanto Christine Hendry, sobrina de Salmond, quien destacó su «amor por Escocia» y su dedicación a la familia, como sus aliados políticos Duncan Hamilton y Kenny MacAskill.

Hamilton recordó a Salmond como un líder que transformó al SNP de un «partido marginal» a la «dominación» política, mientras que MacAskill lo describió como «un hombre gigante» cuya pasión por la independencia estaba «grabada en su corazón y alma».

La ceremonia incluyó actuaciones de Dougie MacLean, destacado cantautor escocés, quien interpretó ‘Caledonia’, considerado un himno no oficial de Escocia que celebra el amor por su tierra, y la banda The Proclaimers, que ofrecieron su clásico ‘Cap in Hand’, como tributo a su legado.

Algunos asistentes portaron rosas blancas, símbolo inspirado en el poema The Little White Rose de Hugh MacDiarmid, figura central del nacionalismo escocés.

Salmond, conocido por su papel en el referéndum de independencia de 2014 y por haber sido ministro principal de Escocia entre 2007 y 2014, falleció el pasado 12 de octubre a los 69 años debido a un ataque al corazón mientras asistía a una conferencia en Macedonia del Norte.

Fue enterrado en un funeral privado el 29 de octubre en la localidad de Aberdeenshire, donde vivió muchos años con su esposa, Moira. EFE

