El historiador estadounidense Alfonso Borrego: «Todos somos uno, la Hispanidad somos uno»

4 minutos

Luis Ángel Reglero

Madrid, 22 mar (EFE).- «Todos somos uno, la Hispanidad somos uno», asegura a EFE el historiador estadounidense Alfonso Borrego, descendiente del líder guerrero apache Gerónimo.

Borrego (El Paso, 1956) ha participado en Madrid en las segundas jornadas ‘Hispanoamérica. Un futuro compartido», organizadas por la productora audiovisual especializada en documentales López-Li Films, la asociación cultural Unidos por la Historia y la Fundación Rafael del Pino.

El también artista, de etnia apache chiricahua, subraya sobre la comunidad hispanoamericana que «somos casi igual, hablamos casi igual y somos uno. Eso ya lo somos, aunque queramos o no».

Los cerca de una veintena de países que integran esta comunidad en América tienen que respetarse «el uno al otro» y «al resto del mundo también, claro, para que vean quiénes somos».

«No puedes quedarte en el pasado, pues si no, nunca sales», comenta sobre la historia del continente americano tras la llegada de los europeos.

«España está ahí por trescientos años. Ni un problema, ni una revolución, nada», añade, pero tras la independencia desde hace algo más de dos siglos países como México son «un desmadre, revolución tras revolución, problemas como el narcotráfico».

Lengua y religión

La lengua española y la religión católica fueron elementos que unificaron la América hispana hace quinientos años, pero hoy en día ese legado cuesta mantenerlo en países como Estados Unidos, uno de los de mayor población hispanohablante, con casi 42 millones, y con más católicos, más de 72 millones, según datos respectivamente del Instituto Cervantes de España y del Anuario Pontificio del Vaticano.

«La batalla de la religión en lo que ahora es el sudeste de Estados Unidos», que fue parte del Virreinato de Nueva España y de México, «se ha perdido», mientras que esa religiosidad sí pervive en mayor medida en países como el propio México, Argentina o España, que «tienen iglesias en cada esquina», apunta.

Aunque Estados Unidos es uno de los países con más hispanohablantes, junto con México, Colombia, España y Argentina, «se ha perdido mucho, porque la tercera y cuarta generación, la quinta, ya no lo hablan», agrega.

Muchos en Estados Unidos se identifican actualmente como hispanos aunque no hablen español y Borrego recuerda que en su infancia no le dejaban que lo hablara en la escuela: «no reconocían que eran hispanos nunca, pues esa palabra ni se usaba» y «era mejor si no hablabas español, así no te rebajaban en clase».

La declaración del inglés como lengua oficial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es un debate nuevo, recuerda, pues se remonta a los orígenes del país.

Golfo de América

Además de que cuestiona polémicas como la decisión de Trump de nombrar como Golfo de América al Golfo de México.

«¿Por qué tiene que ser México, es la parte más chiquita? Qué sea todo América, (…) todos somos América», comenta.

«Respeto un país que a nosotros los indígenas no nos ha tratado muy bien, pero ese es mi país. Mi bandera es la de Estados Unidos», señala.

El historiador recuerda como los españoles introdujeron en América desde el telar al caballo, «vivían entre nosotros», los pueblos originarios, pero «se fueron y nos dejaron tirados allá a nosotros los indígenas», que en casos como los apaches pasaron a formar parte de México y de Estados Unidos.

Alfonso Borrego es presidente de la Sociedad de Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, una ruta de más de 2.500 kilómetros entre Ciudad de México y Santa Fe en Estados Unidos, y director de Turismo y Asuntos Culturales de la ciudad estadounidense de San Elizario, en el estado de Texas, además de miembro de entidades como la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. EFE

lar/amg

(foto) (vídeo)