El legado de McCarthy podría verse cuestionado por revelaciones sobre relación con menor

1 minuto

Nueva York, 7 dic (EFE).- El legado del escritor estadounidense Cormac McCarthy podría verse cuestionado por una supuesta revelación de una relación entre el autor, cuando tenía 42 años, y una chica de 16 años.

La revista Vanity Fair publicó en noviembre un artículo que revelaba que McCarthy -uno de los novelistas más célebres de Estados Unidos, pero de cuya vida personal se sabe poco- mantuvo una relación sentimental con una menor, una joven que vivía en un centro de acogida.

“Conocí a Cormac en 1976, cuando yo tenía 16 años”, contó a la revista Augusta Britt, que ahora tiene 64 años, y dijo que entonces se sentía tan insegura que a menudo llevaba un arma y usaba la zona de la piscina del motel donde se alojaba el autor para ducharse.

Para demostrar los datos, el artículo se hace eco de las cartas que Cormac y Britt se mandaron casi hasta la muerte del autor en 2023.

Según The New York Times, las revelaciones del artículo sorprendieron a muchos seguidores del famoso autor, pero no a los amigos cercanos de McCarthy ni a la comunidad de académicos que han estudiado su vida y su obra.

Dianne Luce, que ha escrito varios libros sobre McCarthy, dijo al periódico el mes pasado que ella y otro experto en McCarthy, Edwin T. Arnold, se enteraron de la relación de McCarthy con Britt hace unos 40 años, durante una entrevista con un amigo del escritor.

El artículo de Vanity Fair describe a Britt como «la musa secreta» del escritor al destacar que «muchos» de los protagonistas de McCarthy se inspiraron en ella. EFE

syr/psh