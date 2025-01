El Parlamento de Grecia celebra la primera votación para elegir nuevo presidente del país

3 minutos

Atenas, 24 ene (EFE).- Los partidos del Parlamento de Grecia celebran este sábado la primera votación para elegir un nuevo presidente de la República, que sustituya a la actual jefa de Estado, Katerina Sakelaropulu, cuyo mandato de cinco años termina en marzo.

La presidencia es principalmente un cargo simbólico en Grecia con atribuciones protocolarias, aunque la votación ha causado tensión entre el Gobierno y la oposición por la decisión del Ejecutivo de presentar como candidato a un político de sus propias filas.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

El aspirante oficialista Konstantinos Tasoulas, un exministro de Cultura y hasta la semana pasada presidente del Parlamento, parte como principal favorito, si bien se espera que no alcanzará la necesaria mayoría de dos tercios en la primera votación.

Pese a que el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, señaló que Tasoulas, de 65 años, tiene una «amplia aceptación» y un «espíritu y virtudes unificadoras», la oposición ha dejado claro que votará en contra, con la excepción de la formación ultraderechista Espartanos.

«El regulador del Estado, según el espíritu de la Constitución, no puede ser obviamente una persona completamente identificada con la facción gubernamental», señaló Kostas Tsoukalás, portavoz de los socialistas de Pasok, principal fuerza opositora.

«La candidatura no puede ser una elección estrechamente partidaria», recalcó por su parte Sokratis Famelos, líder del izquierdista partido Syriza.

Mitsotakis podría haber presentado para un segundo mandato a Sakelaropulu, que proviene del espacio político de la izquierda y que fue elegida con amplia mayoría en 2020.

Sin embargo, decidió no asumir este riesgo, ya que varios diputados de su partido, la conservadora Nueva Democracia (ND), habían dejado claro que no votarían a favor de la actual presidenta.

Así, el líder conservador decidió presentar a Tasoulas, quien aseguraría al menos la unidad en el partido gobernante, que cuenta con una mayoría absoluta en la Cámara, según la prensa griega.

Pese al cargo más bien protocolario, el presidente helénico tiene un significativo peso político y en el pasado hubo ocasiones en las que el jefe de Estado se negó a firmar decretos necesarios para que entren en vigor reformas del Gobierno.

Si Tasoulas no alcanza la mayoría de dos tercios mañana, serán necesarias más votaciones en los días siguientes.

A partir de la cuarta ronda, prevista para el 12 de febrero, será suficiente una mayoría absoluta simple, es decir, al menos 151 de los 300 parlamentarios.

El partido de Mitsotakis tiene 156 diputados, por lo que la elección de Tasoulas se considera segura. EFE

dsp-jk/lar