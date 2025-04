El premiado colombiano Julio Reyes producirá disco de ‘Mujeres reales tienen curvas’

4 minutos

Ruth E.Hernández Beltrán

Nueva York, 8 abr (EFE).- El premiado compositor colombiano Julio Reyes Copello producirá el disco del musical ‘Las mujeres de verdad tienen curvas: el musical’ que se presenta actualmente en Broadway, una adaptación de la película del mismo nombre, un disco que comenzará a grabar este mes en Nueva York.

«Estoy orgulloso de participar en una obra tan emblemática y tan relevante en este momento para la cultura latina. Creo que no puede haber mejor argumento para contar una historia tan real.Cuento con la fortuna de ser amigo de Joy (la compositora mexicana Joy Huertas) y de Sergio (Trujillo, director), a quien admiro mucho», comentó a EFE Reyes, ganador de 15 premios Grammy y Latin Grammy.

Aseguró estar «feliz» de prestar sus oídos de productor para este proyecto, con temas y música compuestos por Huerta y Benjamín Vélez. «Mis expectativas son aportar un oído que pueda traducir este sonido de musical para que sea muy real», indicó el colombiano, con más de dos décadas dedicado a escribir, grabar y producir para artistas internacionales como Laura Pausini, Marc Anthony, Jennifer López o Alejandro Sanz, entre otros.

Reyes, de 55 años, dijo en una entrevista telefónica desde Miami (donde reside) que serán «un reto» las tres sesiones «intensas» de grabaciones, los días 21, 24 y 29 de abril ya que se reunirán en un gran estudio los actores y músicos originales del musical, que comenzó el 1 de abril en las llamadas ‘funciones pre estreno’.

«La gente podrá oír (en la grabación) la versión que va a escuchar en el teatro. En esas tres sesiones vamos a tratar de que salgan las mejores versiones, las más expresivas, las más conmovedoras», indicó el productor, de formación en música clásica, y que ha dirigido y grabado con la orquesta Sinfónica de Londres.

Doble conexión con el público latino y el estadounidense

Elogió el trabajo de Huertas, de quien dijo «es una compositora especial con una gran sensibilidad pop y comercial. Creo que va a haber una conexión muy especial con el público latino pero también con el americano porque ella es americana» (hija de madre estadounidense).

Aunque no hay fecha para la salida del disco, sí indicó que para los primeros meses de mayo espera tener una muestra con la mezcla de algunas canciones.

«Las mujeres de verdad tienen curvas», con estreno oficial el 27 de abril y con la mayor cantidad de talento latino en Broadway, cuenta la historia de una adolescente de origen mexicano, con una figura voluptuosa, que lucha por elegir entre vivir su propia vida y vivir la vida que sus padres inmigrantes quieren que viva.

El filme, un retrato multidimensional de la experiencia de la latina en EEUU, causó sensación por su tratamiento de la percepción física de la mujer y su sexualidad.

Reyes, que ha compuesto música para la serie de televisión ‘Hawthorne’ y trabaja en la banda sonora de una película de Disney, dijo que le habían propuesto como orquestador «pero no se pudo dar así que estamos quitándonos la deuda (con el director Trujillo, también colombiano) de trabajar juntos», algo que dice es «fantástico».

«Sergio es un líder excepcional, con un talento natural y con una sensibilidad a prueba de todo. Es un trabajador incansable con gran capacidad de liderazgo y la objetividad de poder conectar con la audiencia en un momento tan retador para el entretenimiento», destacó sobre el director, coreógrafo, bailarín y ganador de un Tony en 2019 a la mejor coreografía por ‘Ain’t Too Proud: the Life and Times of the Temptations’, y con tres décadas de exitoso trabajo en Broadway.

Reyes, que se pasea por los mundos de la música clásica y la popular, aseguró que al momento de componer no puede desprenderse de su formación clásica. «Creo que los creativos, compositores y artistas somos mensajeros de la belleza y cada uno de nosotros tenemos una versión que está hecha de la música que nos ha inspirado: mi versión de la belleza tiene a Bach, a Ravel pero también a los Beatles, a musicales de Broadway, es muy ecléctico. No me puedo liberar de todas esas influencias de las que se ha nutrido mi versión», afirmó. EFE

rh/fjo/nvm

(foto)