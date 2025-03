El presidente de la FIFA visitará «pronto» México con vistas al Mundial 2026

1 minuto

Ciudad de México, 19 mar (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará «pronto» México con vistas a la disputa del Mundial de fútbol de 2026, donde ese país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, según reveló este miércoles la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

«Sí, (Infantino) va a venir pronto. No, no me acuerdo qué fecha, pero va a venir pronto también. Y sí, sí lo estamos trabajando», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana respondió a preguntas de la prensa sobre la visita del dirigente del balompié mundial, quien ya se ha reunido con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no aclaró si ella también tendrá un encuentro personal con Infantino. EFE

csr/ppc

(foto)