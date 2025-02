El primer ministro griego llega a Santorini, que sigue sacudida por los terremotos

Atenas, 7 feb (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, llegó este viernes a Santorini, que sigue sacudida por una oleada de terremotos de una magnitud de hasta 5,2, mientras que unidades del Ejército acudieron a la isla para reforzar los equipos especiales de emergencia.

«Quiero asegurar a los habitantes de Santorini y las otras islas que el Estado está a su lado», declaró Mitsotakis tras llegar a esta isla del mar Egeo, que se ha visto sacudida por miles de terremotos desde el pasado 24 de enero.

«Es importante prevenir situaciones en lugar de improvisar después», añadió el líder conservador e instó a los lugareños que «mantengan la calma» y escuchen las instrucciones de Protección Civil.

En el lapso de cinco minutos esta mañana dos sismos de magnitud 4,2 y 4,8 se registraron al suroeste de la cercana isla de Amorgos.

Entre el 26 de enero y el 4 de febrero se registraron en la zona marítima en torno a Amorgos y Santorini más de 7.700 sismos, según el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas.

«Todo el aparato estatal está movilizado», aseguró Mitsotakis y añadió que un equipo de expertos sigue la secuencia de sismos.

Unidades del Ejército griego, con vehículos y unidades especiales, llegaron este viernes a la isla para reforzar los equipos de emergencias que se encuentran ahí desde hace días.

Santorini, de unos 25.000 habitantes y uno de los destinos más turísticos de Grecia -con unos 3 millones de turistas por año- se ha convertido en una «isla fantasma», donde apenas 4.000 residentes permanecen en el lugar junto a unos pocos visitantes extranjeros, cuenta la prensa local hoy.

Mitsotakis señaló que la isla es un destino turístico «emblemático» y que es deber del Gobierno «proteger su reputación».

En este sentido, anunció que la próxima semana se examinarán medidas de apoyo económico a las empresas afectadas por los sismos y agregó que se realizarán rápidamente las obras necesarias para asegurar la estabilidad de ciertas zonas de la caldera volcánica de la isla.

El líder conservador adelantó además que se destinarán en un principio unos 3 millones de euros «para construir una compuerta de escape en el sur de la isla», que «pueda cubrir ante cualquier escenario de emergencia».

La mayoría de los residentes que salieron de Santorini en los últimos días se encuentra en la capital griega, por lo que el Ayuntamiento de Atenas abrirá mañana, sábado, dos campamentos para acoger a los afectados.

Mientras, las compañías de seguros se niegan a firmar nuevos contratos para las casas en Santorini y Amorgos, y tienen planeado negarse también a renovar viejos contratos que expiran, informó la emisora SKAI.

Los expertos han avisado de que existe un «alto riesgo» de que se registren deslizamientos de tierra a lo largo de toda la caldera volcánica de Santorini, al borde de la cual está construida su capital, Fira, y uno de sus pueblos más grandes, Oia.

La mayoría de los sismólogos y geólogos indican que las posibilidades de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a 6 son escasas, aunque coinciden en que probablemente los sismos seguirán sacudiendo la isla durante varias semanas, quizás meses.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.EFE

