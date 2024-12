El terrorismo y financiar misiones de paz, prioridades en encuentro africano en Orán

3 minutos

Argel, 1 dic (EFE).- La amenaza terrorista y la financiación de misiones de paz figuran entre las prioridades de la reunión anual de alto nivel de paz y seguridad de la Unión Africana (UA) que acoge la ciudad argelina de Orán este domingo y lunes.

El ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, en nombre del presidente Abdelmadjid Tebboune, fijó durante la inauguración las preocupaciones de la organización africana en «la amenaza terrorista, la cuestión de la financiación de las operaciones de apoyo a la paz y las perspectivas de la futura Carta de las Naciones Unidas» para que África obtenga una representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Argel alertó de «las transformaciones y tensiones crecientes, que están empujando al sistema internacional hacia una encrucijada decisiva».

«Esta peligrosa realidad no sólo amenaza el destino de un país en particular, sino que también tiene repercusiones en el futuro de todo el sistema internacional. Nuestro continente africano, que históricamente ha sufrido diversos tipos de persecución, injusticia y marginación, no aceptará ser víctima de esta nueva selección», dijo Attaf transmitiendo las palabras de Tebboune.

Para Argelia, «la coordinación entre el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y los tres miembros africanos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas» es clave para reflejar las posiciones comunes del continente ante los organismos internacionales.

Argelia, Mozambique y Sierra Leona son actualmente miembros no permanentes del Consejo que han centrado su mandato en la ONU en impulsar la voz y la influencia del continente africano.

El Consejo de Seguridad de la ONU, máximo organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, se compone de 15 miembros, cinco de ellos permanentes con derecho a veto (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia) y diez no permanentes, cinco de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea.

Argel se mostró crítico con la selección de «prioridades de las Naciones Unidas» y lo que considera «la manipulación de los principios que se supone deben unir a la humanidad».

«La herida palestina muestra el pisoteo de la legitimidad internacional y es la mejor prueba del profundo abismo entre los principios aparentes y su aplicación real», añadió.

Attaf mantuvo este domingo encuentros con el comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la UA, Bankole Adeoye, y sus homólogos de Yibuti y Uganda, en los márgenes de este cónclave anual, que celebra su undécima edición con el fin de mejorar el mecanismo de coordinación entre el Consejo de Paz y Seguridad de la UA y los miembros africanos no permanentes del Consejo. EFE

lz-lfp/amg

(vídeo)