El TJUE anula los pactos de pesca y productos agrícolas entre los Veintisiete y Marruecos

Bruselas, 4 oct (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de productos agrícolas y pesca, y alegó que el pueblo del Sáhara Occidental no dio su consentimiento a ellos.

Pese a las anulaciones, en el caso del convenio sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, la corte con sede en Luxemburgo decidió mantenerlo en vigor durante doce meses a partir de hoy, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.

El acuerdo de pesca ya expiró en julio de 2023.

Los antecedentes

En 2019 el Frente Polisario interpuso ante el Tribunal General de la UE, la primera instancia judicial, recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura entre Marruecos y los Veintisiete.

El Tribunal General en 2021 anuló los acuerdos, aunque mantuvo temporalmente sus efectos.

Después, la Comisión Europea y el Consejo de la UE (los Estados miembros) recurrieron esa decisión ante el TJUE, instancia judicial superior.

La sentencia

En la sentencia dictada hoy, el TJUE desestimó los recursos de la Comisión y del Consejo.

La corte consideró como condición para que los acuerdos puedan ser válidos que el pueblo del Sáhara Occidental dé su consentimiento a su aplicación en dicho territorio.

Aunque reconoció que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior llevaron a cabo consultas antes de la aprobación de los acuerdos, precisó que no iban dirigidas al pueblo del Sáhara Occidental, sino a las poblaciones que se encuentran actualmente en el territorio, con independencia de si pertenecen o no a ese pueblo.

No obstante, al encontrarse en la actualidad una parte considerable del pueblo saharaui fuera de dicho territorio, esas consultas no podían acreditar que hubiese dado tal consentimiento.

Además, recalcó que ese consentimiento no debe ser explícito en todos los supuestos. Puede presumirse cuando el acuerdo no crea obligaciones a cargo del pueblo tercero y le confiere una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, y proporcional a la importancia de dicha explotación.

Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume.

El TJUE precisó, no obstante, que esa presunción de consentimiento puede ser destruida.

En este caso, el TJUE constata que los pactos agrícola y de pesca no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sáhara Occidental, pero añade que tampoco confieren ningún derecho ni ventaja en favor de los saharauis, en particular, en la medida en que no se benefician de ninguna contrapartida financiera por la explotación de los recursos naturales de ese territorio o de las aguas adyacentes al mismo en virtud de los pactos.

En consecuencia, la corte considera que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a la aplicación de los acuerdos en ese territorio no puede presumirse.

Contra la sentencia dictada hoy ya no cabe recurso.

El TJUE dictó hoy otra sentencia en la que dictamina que los tomates cereza y los melones charentais recolectados en el Sáhara Occidental deben incluir en su etiquetado una mención que precise su procedencia de ese territorio y no de Marruecos.

Reforzar la relación con Marruecos

La Comisión Europea aseguró que tiene la intención de preservar y seguir fortaleciendo las «estrechas relaciones» que mantiene con Marruecos, tras la publicación de las sentencias.

El Ejecutivo comunitario está analizando actualmente las sentencias «en detalle», afirmaron en una declaración conjunta la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Marruecos no se considera afectado

Marruecos, entre tanto, exigió «al Consejo, la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE» que «adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales» y «preservar los logros de la asociación» bilateral.

Son unas sentencias por las que, indica, «no se considera afectado» al no ser parte del proceso, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores marroquí.

El Polisario critica a España y a Francia

El Frente Polisario aseguró que las sentencias son «la mejor respuesta» por parte de la corte «a las últimas decisiones unilaterales poco responsables de algunos Estados europeos, especialmente Francia y España, que han querido apoyar a Marruecos en su política de imponer el ‘statu quo’ colonial en el Sáhara Occidental».

El representante del Polisario encargado de los procedimientos delante del TJUE, Oubi Bouchraya, añadió en declaraciones a EFE que su organización «está siempre disponible para negociar con la Unión Europea». EFE

