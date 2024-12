Elecciones de Ecuador en Venezuela están en duda, en México se realizarán «con normalidad»

Guayaquil (Ecuador), 10 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aún no sabe si se podrán llevar a cabo las elecciones generales convocadas para el próximo 9 de febrero de 2025 en Venezuela, mientras que en México se realizarán con «absoluta normalidad» y están descartadas en Israel y Nicaragua.

Así lo informó este martes la presidenta del organismo, Diana Atamaint, durante una rueda de prensa en Quito en la que mostró los avances de la impresión de las papeletas electorales y en la que señaló que están trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pueda realizar la jornada de votación en territorio venezolano.

«La Cancillería nos ha comunicado que está haciendo todas las gestiones para que la Embajada de Suiza pueda acogernos para poder realizar las elecciones en Venezuela. La gestión ya se ha hecho, sin embargo, se espera el beneplácito del Gobierno venezolano», detalló Atamaint.

Ecuador tiene las relaciones diplomáticas rotas con México y Venezuela a raíz del asalto policial a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, en el que se detuvo al exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, quien ya había recibido asilo diplomático del Gobierno mexicano al declararse perseguido político frente a las condenas y procesos por corrupción en su contra.

Producto de ese episodio se cerraron las delegaciones diplomáticas de esos países.

Atamaint explicó que, debido al calendario, ya han pedido a Cancillería una actualización sobre si hay o no una respuesta positiva por parte de Venezuela, «ya que el 16 de enero deben salir los kits técnicos para las pruebas y para los simulacros».

«Si no tenemos el beneplácito del Gobierno de Venezuela, lamentablemente no se podrá hacer elecciones porque no tenemos cómo entrar a ese país», reconoció Atamaint.

«No tenemos ni oficinas ni personal para poder hacerlo. Aunque haya la buena voluntad de una embajada, en este caso de Suiza, no podemos entrar si no nos dan el beneplácito para llevar adelante una jornada democrática», señaló.

En Venezuela, unos 10.000 ecuatorianos están empadronados y pueden votar, aunque solo entre un 10 % y 15 % de ellos lo hace, según cifras del CNE.

En el caso de México, Atamaint indicó que las elecciones se realizarán también con el apoyo de la Embajada de Suiza, un proceso que «ya está coordinado» y que se realizará «con absoluta normalidad», aseguró.

Hasta el momento, según confirmó la presidenta del CNE, no se realizarán elecciones en Israel ni en Nicaragua.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocadas a las urnas para estos comicios, de los que 13,2 millones están en territorio nacional y más de 456.000 en el exterior.

De acuerdo a las encuestas preliminares difundidas hasta ahora, la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.

En caso de que ningún candidato presidencial alcance el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja de al menos diez puntos sobre el segundo, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados programada para el domingo 13 de abril de 2025. EFE

