Empresarios de Panamá respaldan a Mulino por gestión frente a crisis por el Canal y EE.UU.

3 minutos

Ciudad De Panamá, 9 feb (EFE).- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el principal gremio empresarial del país, respaldó este domingo al Gobierno del presidente José Raúl Mulino por su gestión frente a la crisis por las amenazas de Donald Trump para «recuperar» el Canal de Panamá.

«Bajo este contexto, consideramos que el Gobierno Nacional ha manejado de manera adecuada su estrategia diplomática frente a la nueva administración de los Estados Unidos, actuando de buena fe y en el marco de las relaciones bilaterales constructivas», señaló el gremio empresarial.

A su vez, los empresarios rechazaron el comunicado del Gobierno estadounidense del pasado miércoles que anunciaba el supuesto compromiso de Panamá para dejar cruzar sus barcos por el Canal sin pagar peaje, una afirmación desmentida y tachada de «falsedad (…) intolerable» por el mandatario panameño.

«Sin embargo, cuando de manera oficial se presentan declaraciones que no se ajustan a la realidad, es imperativo que sean desmentidas de manera oficial y categórica. En ese sentido, es conducente y necesario que el Gobierno Nacional haya salido a desmentir estas falsedades a través de los mismos canales oficiales en los que fueron emitidas», sostiene el comunicado del gremio empresarial.

Y agrega que no «desmentir» esa información de EE.UU. «habría significado dejar en el aire afirmaciones que no reflejan la realidad y que podrían afectar la imagen y los intereses del país. La diplomacia debe estar basada en la verdad y el respeto mutuo, y Panamá no puede permitir que se construyan narrativas inexactas que distorsionen su posición en la comunidad internacional».

Por último, los empresarios panameños instan que el país «debe continuar siendo un ejemplo del lema Pro Mundi Beneficio, contribuyendo al comercio global y a la cooperación internacional. Pero esto nunca debe ser en detrimento de nuestra soberanía ni independencia».

«El compromiso con el mundo no puede significar la aceptación de afirmaciones falsas que busquen instrumentalizar a Panamá para los intereses de terceros. La nación panameña y los panameños defenderemos siempre nuestra dignidad como nación con autodeterminación y dueña de su destino», concluyen.

Trump ha manifestado desde el pasado diciembre sus intenciones de «recuperar» el Canal de Panamá por la supuesta presencia china, negada ampliamente por el Gobierno de Mulino al sostener que la vía es administrada por panameños, lo que ha generado tensiones entre ambos países.

La crisis entre EE.UU. y Panamá parecía haberse disipado tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país centroamericano, la primera parada de su gira por Centroamérica y República Dominicana, pues el Gobierno se comprometió a no renovar un acuerdo comercial con China sobre la Ruta de la Seda y el Canal a trabajar con la Marina estadounidense para «optimizar la prioridad» de sus buques.

Pero se agravó aún más y ahora gira en torno al pago de peajes de los buques estadounidenses para cruzar el Canal, después de ese anuncio del Gobierno de EE.UU. sobre el presunto compromiso de Panamá para aceptar el tránsito de sus barcos sin cobrar peaje- lo que molestó al Gobierno panameño- y que Rubio señalara que es «absurdo» que su país los tuviera que costear el paso cuando tienen la «obligación» de defenderlo en caso de amenaza en base a los tratados.

Trump y Mulino tienen una llamada telefónica pendiente de realizarse, después de que fuera cancelada la conversación programada el pasado viernes.EFE

adl/gad