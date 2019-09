Electronic challenge to cash grows in Switzerland

Las tarjetas de débito no desplazan el efectivo

Los bancos suizos avanzan lentamente hacia la digitalización Matthew Allen 03 de septiembre de 2019 - 09:56 Los bancos suizos se esfuerzan por ofrecer cada vez más servicios digitales a sus clientes, pero el mercado avanza con lentitud. Esto podría deberse a que las nuevas tecnologías emergentes no son del todo aceptadas por la gente, según revela un estudio del Banco Nacional Suizo. Una vez que la innovación del sector tecnofinanciero (conocido como fintech) despegue con brío en un sistema bancario repleto de instituciones, como el suizo, la férrea competencia que tendrá lugar podría llevar a la extinción a más de un jugador tradicional, advierte el Banco Nacional Suizo (BNS) en su más reciente Encuesta sobre digitalización y las tecnofinanzas en la banca suiza. Ahora mismo, según el documento, las tecnofinanzas en Suiza avanzan poco a poco, pero aún palidecen cuando se las compara con las de países como Gran Bretaña, Alemania, China o Estados Unidos. Bancos digitales, como Revolut y N26, apenas han conseguido penetrar la zona fronteriza de Suiza y con avances modestos. Y las aplicaciones y dispositivos de pago digital apenas son utilizados por los suizos, cita la encuesta. "Ha habido desarrollos significativos en ciertos segmentos, pero la entrada de nuevos jugadores [tecnofinancieros] al sector financiero tradicional ha sido relativamente modesta hasta ahora", añade el documento del BNS. Un nutrido grupo de bancos suizos (47%) pronostica, no obstante, que habrá cada vez más competencia entre las firmas de tecnofinanzas y las grandes empresas tecnológicas, como Google, en materia de pagos. Pero reconocen que “las instituciones de crédito aún no alcanzan el nivel de digitalización que desean. Y su madurez digital está muy por debajo, en la práctica, de los objetivos que se han fijado”. Insuficiente interés Los expertos ven el desafío competitivo que está por venir más como una evolución, y no como una revolución arrasadora. Y son pocos bancos que predicen que las tecnofinanzas serán capaces de penetrar por completo en el sector financiero tradicional suizo. Ahora mismo, los esfuerzos de las instituciones más conocidas se concentran en digitalizar las operaciones comerciales existentes –como los pagos y los créditos hipotecarios–, en vez de innovar servicios digitales para sus clientes. La prioridad de la banca es adoptar nuevas medidas de reconocimiento biométrico, robótica y tecnología de macrodatos. Y no ofrecer cadena de bloques (blockchain) o inteligencia artificial, a pesar de que son términos tan de moda en los últimos tiempos. Los gigantes bancarios construyen sus propios modelos internos mientras los jugadores pequeños establecen colaboraciones con proveedores de servicios tecnofinancieros. Otra de las razones que explica el lento avance de las nuevas tecnologías financieras son los hábitos de los consumidores. En promedio, solo el 25% de los clientes acepta la oferta de un crédito hipotecario personal a través de un canal digitalizado. Y cuando se trata de obtener asesoría financiera, solo el 8% de la gente recurre a la opción de apoyo digitalizado. Por otra parte, los bancos confirman que “el volumen de préstamos colectivos (crowdlending) procesado a través de sus plataformas es muy bajo”. Los bancos consultados se quejan de que la falta de claridad legal que hoy rodea a las identidades digitales y la carencia de firmas físicas en los contratos frenan el progreso de las tecnofinanzas porque generan desconfianza en el cliente. Para llegar a estas conclusiones, el BNS encuestó a 34 bancos suizos que concentran el 80% de los activos que gestiona el sistema financiero helvético. Su visión refleja pues significativamente la situación del sector financiero del país.