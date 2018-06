Cabe destacar, sin embargo, que la encuesta solamente incluye gastos extraordinarios en tiendas, gasolineras, restaurantes y similares. Es más probable que las personas utilicen la banca electrónica y otros métodos no monetarios para pagos mensuales fijos, como el alquiler y las facturas del hogar.

Casi ninguno de los encuestados utiliza aplicaciones de pago, como Twint, mientras que dos tercios dijeron que o bien no hacen uso de la función de pago sin contacto en sus tarjetas de débito o crédito, o no considerarían esta opción, incluso de tenerla a disposición.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los suizos mantienen su amor por el efectivo Matthew Allen 06 de junio de 2018 - 08:00 El 70% de los pagos en territorio helvético se realizan con moneda contante y sonante, según un estudio del banco central, lo que confirma aquello de que “el dinero en efectivo es rey en Suiza”. Las personas encuestadas por el Banco Nacional Suizo (BNS) consideran que el dinero en efectivo es más ampliamente aceptado, fácil de usar, más rápido y más rentable que cualquier otro método de pago. Nueve de cada 10 piensan que los billetes helvéticos son infalsificables. Como el líquido es utilizado principalmente para transacciones menores, representa menos de la mitad del valor de todos los pagos. Alrededor del 55% de estos últimos es efectuado con tarjetas de débito y crédito, y en menor medida a través de la banca electrónica, la oficina de correos, Internet y las aplicaciones para transacciones. Casi ninguno de los encuestados utiliza aplicaciones de pago, como Twint, mientras que dos tercios dijeron que o bien no hacen uso de la función de pago sin contacto en sus tarjetas de débito o crédito, o no considerarían esta opción, incluso de tenerla a disposición. El estudio puso de relieve igualmente que los suizos todavía están enamorados de los billetes de alta denominación. A finales de 2017, circulaban 50 millones de billetes de 1 000 francos, mientras que, por ejemplo, el Banco Central Europeo dejó de producir billetes de 500 euros por temor a que pudieran ser utilizados con fines ilícitos. El BNS encontró igualmente que a las personas mayores todavía les gusta pagar en la oficina de correos y que hasta un 35% de los artículos costosos son pagados en efectivo. Cabe destacar, sin embargo, que la encuesta solamente incluye gastos extraordinarios en tiendas, gasolineras, restaurantes y similares. Es más probable que las personas utilicen la banca electrónica y otros métodos no monetarios para pagos mensuales fijos, como el alquiler y las facturas del hogar.