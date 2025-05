Estados deben poner límites a la copia de la voz mediante IA, afirma directivo de Acast

2 minutos

Madrid, 24 may (EFE).- La copia de la voz humana mediante inteligencia artificial puede ser “muy peligrosa” si no se limita y son los estados los que deben regularla, no los desarrolladores ni la industria, afirma Diego Bolaños, director general de la empresa Acast en México.

“Es preocupante porque (la voz) es en parte un rasgo biométrico, casi define la identidad de alguien y, si no se regula ese tema de la copia de la voz, puede ser muy peligroso”, declara Bolaños a EFE en el marco del IV Festival Iberoamericano de Creación Sonora, Estación Podcast, que hoy concluye en Madrid.

Acast es una empresa nacida en Estocolmo (Suecia) en 2014 que se ha especializado en ayudar a los creadores de pódcast y contenidos de audio a generar ingresos y asegurar su sostenibilidad.

Bolaños participó este viernes en una mesa redonda del festival, en el que colabora EFE, en la que se debatieron los “Impactos de la IA: de la producción a la distribución”, y en la que también estuvo presente Eva Correa, fundadora y consejera delegada de la empresa de asesoría sobre pódcast MecMec.

En la industria del pódcast, según Bolaños, se habla mucho de la utilidad de la IA para la producción, pero menos para la monetización. Y puede ayudar, en lo esencial, a “hacer más eficiente la segmentación de publicidad vía el análisis inteligente del lenguaje”, explica.

En cuanto al uso de la IA para la producción de contenidos, este experto reconoce que “hay una gran resistencia” a generar artificialmente la voz.

“Creo que los límites no los va a determinar ni el desarrollador del software ni la industria del pódcast. Los tiene que determinar la legislación del mundo y de cada país. Los límites no existen si no los pone alguien. Y en este caso ese alguien tiene que ser un Estado, una asociación, alguien que regule las cosas en cuanto a la copia de voz”.

A este propósito, “es fundamental”, añade, que los creadores y productores sean “transparentes respecto a cuándo se está generando algo con inteligencia artificial, específicamente si se está copiando una voz; es súper importante”, insiste.

En términos generales, Bolaños comenta que el mercado del pódcast en español, incluyendo México, España y Latinoamérica, “está varios años por detrás de mercados como el anglosajón”.

“Creo que tardamos mucho en adoptar el pódcast como un medio preponderante, pero cada vez lo veo más, está acelerando”, asegura. EFE

jms/ie/vs/amg