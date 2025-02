Exalcalde de la capital salvadoreña Ernesto Muyshondt es condenado a 4 años de prisión

San Salvador, 28 feb (EFE).- El exalcalde de la capital de El Salvador (2018-2021) y exdiputado de la Asamblea Legislativa Ernesto Muyshondt fue condenado el viernes a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.

Óscar Argueta, abogado defensor de Muyshondt, dijo a periodistas que se trata de la pena mínima que la legislación penal salvadoreña impone por este delito, de los que el imputado habría cumplido más de dos años en arresto provisional.

Explicó que, a pesar de que Muyshondt lleva más de cuatro años en detención, «el arresto por este delito cesó en agosto de 2023» y está pendiente otro proceso, por lo que no podría salir en libertad.

La misma pena recibió el extesorero de la alcaldía de San Salvador Fernando Heriberto Portillo Linares, mientras que otros dos procesados fueron exonerados de cargos.

Esta condena fue dada tras la repetición del juicio, dado que inicialmente fue absuelto y una cámara de apelaciones ordenó la repetición.

Muyshondt fue acusado por la Fiscalía General de la República por supuestamente retener indebidamente 275.145 dólares.

El Ministerio Público aseguró que dichos delitos habrían sido cometidos entre junio y diciembre de 2020, por lo que solicitó 14 años de prisión, ocho por incumplimiento de deberes y 6 por apropiación indebida de retención tributaria.

Además, Muyshondt, que gobernó San Salvador bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), enfrenta otro proceso por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar votos con las pandillas.

En junio de 2022, Muyshondt denunció que sufrió «maltrato» en la cárcel en la que guarda arresto provisional y señaló que en tres ocasiones ha estado «al borde de la muerte».

«Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama», dijo a periodistas el exlíder de derecha. EFE

