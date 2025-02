Exmujer de presidente de Ecuador: «Quiere castigarme porque decidí no ser de su propiedad»

3 minutos

Quito, 13 feb (EFE).- Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este jueves al mandatario de estar presuntamente detrás de las investigaciones que la Fiscalía realiza a su hermano, Federico Goldbaum, al considerar que se trata de una represalia contra ella.

«En Ecuador, cuando el hombre más rico y poderoso quiere callarte, no te ataca solo a ti. Va por tu familia», aseveró Goldbaum en un video publicado en las redes sociales donde vincula al gobernante con el caso de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en el que está imputado su hermano.

El caso atañe a una póliza de seguros contratada por la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador por 98 millones de dólares en 2023 a la aseguradora La Unión, de la que Goldbaum es apoderado, lo que según la Fiscalía tuvo un presunto sobreprecio de 18 millones de dólares.

En su manifestación pública, Gabriela Goldbaum recordó que el caso se remonta al 30 de agosto de 2023, cuando «apareció una denuncia anónima en la Fiscalía» que después derivó en que el Ministerio Público incluyera a su hermano en el caso «sin pruebas y sin fundamentales».

«Esto no es coincidencia, esto es castigo. Él (Noboa) quiere castigarme porque decidí no ser de su propiedad. Él podrá tener dinero, pero yo tengo dignidad», aseveró la empresaria ecuatoriana, para quien «lo único que quieren es apurar un proceso aunque no tenga pruebas».

Asimismo, acusó al fiscal Carlos Alarcón de presuntamente «utilizar el Estado para investigar a todos los enemigos políticos de Daniel Noboa».

«Ahora lo usan en contra de mi familia. Hago un llamado a la fiscal general (Diana Salazar), que sabe lo que es la injusticia, madre, hermana, violentada, perseguida, a que no permita que el fiscal del caso sea un instrumento de persecución judicial contra mi familia», dijo Goldbaum.

«Cuando denuncias a un hombre con dinero y poder, no te persigue solo a ti. Te despojan, te desgastan, te asfixian… y si con eso no basta, van tras los que amas», agregó.

Goldbaum insistió en la inocencia de su hermano: «Él tiene que defenderse de un sistema que lo señala solo por llevar mi apellido. La justicia no debe ser un arma de venganza. El poder de turno no puede decidir quién tiene derechos y quién no».

La exesposa de Noboa ya apareció públicamente en meses pasados para acusar al mandatario de no entregarle a la hija de ambos cuando él viajaba fuera del país y también de presuntamente pretender reducirle su pensión.

El divorcio con Goldbaum también llevó a Noboa a denunciar en varios países a la empresa de seguros española Mapfre, por la presunta divulgación indebida de datos financieros del ahora presidente por parte de un empleado de la compañía a través de la central de riesgo Equifax.

De acuerdo a la querella presentada en España, que fue admitida a trámite en julio de 2021 y a la que tuvo acceso EFE en su momento, la información obtenida – datos patrimoniales, de crédito, domicilio, y otros -, fue empleada por Goldbaum durante las negociaciones de la pensión alimenticia tras el divorcio.

El domingo pasado Ecuador vivió la primera vuelta presidencial, en la que, con el 99,42 % escrutado, el presidente Noboa tiene el 44,15 % de los votos, y su contrincante, la correísta Luisa González, el 44 %. Ambos se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta, citada para el domingo 13 de abril. EFE

fgg/gpv

(foto)