Expresidente Macri critica «la falta de apego a lo institucional» del Gobierno de Milei

2 minutos

Buenos Aires, 28 mar (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015 – 2019) expresó este viernes su preocupación por “la falta de apego a lo institucional” del Gobierno del actual mandatario, Javier Milei, que cree “comienza a afectar el plan económico”.

“La falta de apego a lo institucional comienza a afectar el plan económico”, sostuvo Macri, líder del partido derechista Propuesta Republicana (PRO) durante un evento en la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba, donde argumentó que “si hay confianza, (…) se mueve la economía”.

«Se transformó en un proyecto de poder”, añadió el expresidente sobre el Ejecutivo de Milei, y apuntó directamente al denominado ‘triángulo de hierro’ que toma las decisiones del Gobierno, compuesto por el presidente, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

“Eso te va alejando, te va haciendo escuchar menos, ponerte más intolerante a la crítica y es lo que le ha ido pasando al Gobierno», agregó, y denunció que Karina Milei ha obstaculizado una mayor colaboración entre el PRO y el oficialista La Libertad Avanza.

Macri opinó además que Milei «se desentiende de demasiadas cosas” y cuestionó el poder que ha otorgado a su hermana y a Santiago Caputo.

También reveló que, pese a que tiene “una linda relación personal” con el presidente, ya no se juntan a cenar porque muchas de las cosas que acordaron al aliarse para los comicios presidenciales de 2023 “al final no sucedieron, porque él tiene un entorno que finalmente no lo convalidó”.

«El Presiente me propuso aquella famosa fusión. Hasta ahora el trabajar juntos nunca existió, solo fue rescatarlos para que no se vayan al abismo y el plan (no) se vaya al demonio», remarcó el líder del PRO.

Designaciones por decreto

Macri apuntó también contra la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por parte del presidente: “Estamos haciendo cosas que van contra el esfuerzo que los argentinos están acompañando”.

Durante su presidencia, Macri nombró por decreto a los jueces del Supremo Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pero dos meses después fueron confirmados por dos tercios del Senado, tal como exige la normativa argentina.

Macri también habló de las elecciones legislativas que este año tendrán lugar en Argentina entre abril y octubre, para las que, por el momento, PRO y La Libertad Avanza planean competir por separado en la mayoría de los distritos y adelantó que no tiene pensado presentarse como candidato. EFE

fpe/pd/fpa