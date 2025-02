Exrehén critica que la liberación de los cautivos de Hamás sea «política» para Israel

Jerusalén, 10 feb (EFE).- La rehén israelí Arbel Yehud, liberada el pasado 30 de enero por Hamás como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, dijo que se enfrentó a una «cruda realidad» cuando, al salir de la Franja, descubrió que los rehenes se habían convertido en una «cuestión política» y un asunto divisorio en Israel.

«En un mes aprendí árabe y escuché a mis captores alegrarse por la división entre nuestra gente sobre la liberación de los rehenes. Pensaba que estaban utilizando terrorismo psicológico cuando convertían el asunto de los rehenes en uno político. No me lo podía creer cuando volví a casa y me enfrenté a esta cruda realidad», denunció la joven de 29 años en una carta, leída por su padre este lunes en la Knéset (el Parlamento israelí).

En la misiva, Arbel insiste en que a pesar de su cautiverio, ha vuelto a Israel con una «misión»: «Salvar a mi querido Ariel (su pareja), su hermano David y a los rehenes restantes, mientras empiezo mi propio proceso de rehabilitación».

El 7 de octubre de 2023, día en que los milicianos de Gaza, encabezados por Hamás, lanzaron el ataque el que mataron a 1.200 personas en territorio israelí, tanto Yehud como su pareja, Ariel Cunio y el hermano de este, David, pasaron a formar parte de los 251 rehenes secuestrados por los islamistas.

Todos se encontraban en el kibutz de Nir Oz, próximo a la divisoria con la Franja.

Yehud explica en la carta que le separaron de Ariel tres horas después de su secuestro, y desde entonces pasó 482 días de su cautiverio sin ver u oír a ningún otro israelí, hasta que el mismo día de su liberación se encontró con el anciano Gadi Moses, de 80 años, puesto en libertad junto a ella.

«Podéis imaginaros algunos de los horrores que soporté en cautividad, que todos presenciasteis el día de mi liberación», añadió, en referencia al caos que se desató cuando Hamás puso en manos de la Cruz Roja a Yehud, Moses, y a cinco rehenes tailandeses.

Miles de gazatíes se concentraron ese jueves en la plaza de Jan Yunis (sur) en la que fueron puestos en libertad, abalanzándose sobre los milicianos que trataban de controlar a la masa y obstaculizando el paso también de las ambulancias.

«No asusten a la gente con preguntas sobre el precio, en su lugar, asústense ustedes, tal vez eso les lleve a proteger mejor a los ciudadanos del país en el futuro», leyó el padre de Yehud ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí.

Israel debía negociar con Hamás desde el pasado lunes, según estipulaba el acuerdo, la segunda fase del alto el fuego, en la que serían liberados los rehenes vivos que quedaron fuera de la primera fase: hombres de entre 19 y 50 años, principalmente, entre los que se encuentran Ariel y David Cunio.

En el país, sin embargo, la extrema derecha rechaza el acuerdo de alto el fuego y espera que no continúe cuando concluya su primera fase, además de ser críticos con la liberación de presos palestinos a cambio de los cautivos que se produce cada semana.

La primera fase contempla la salida de 33 de los 94 secuestrados el 7 de octubre que quedaban en Gaza a cambio de más de 1.900 prisioneros palestinos.EFE

