Exsecretario mexicano Guajardo: «Trump es tan disruptivo como predecible»

5 minutos

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- El exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, es «tan disruptivo como predecible», por lo que consideró «un buen juego» por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el aplazamiento de los aranceles a México, aunque señaló que ahora se sienta a las negociaciones con «la pistola arancelaria cargada».

«Llega recargado, muy autosuficiente, de ‘más vale que el mundo se entere de que hay un nuevo jefe’. Pero sigue siendo el mismo Trump: es el individuo más disruptivo que conozco, pero al mismo tiempo el más predecible», afirmó en una entrevista con EFE sobre el segundo mandato del magnate neoyorquino.

Guajardo conoce bien a Trump, ya que fue el jefe negociador mexicano durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) firmado en 2018, en la primera presidencia del republicano (2017-2021).

La conversación en la capital mexicana se produce apenas unos días después de las negociaciones a contrarreloj de Sheinbaum con Trump tras la amenaza del estadounidense de imponer aranceles a México del 25% a las mercancías del vecino del sur.

En el último minuto, ambos mandatarios alcanzaron un acuerdo por el que Trump postergó por un mes los aranceles a cambio de que México envíe 10.000 efectivos militares a la frontera común para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

«El aplazamiento fue un buen juego de la presidenta Sheinbaum, pero el problema ahora es que Trump se sienta en la mesa negociadora con la pistola arancelaria cargada», advirtió Guajardo.

A su juicio, las presiones comerciales por parte de Washington van a continuar, ya que con «el nivel de egocentrismo» del presidente estadounidense en un mandato sin reelección se trata de «construir su legado como un parteaguas en la historia de Estados Unidos».

«Trump va a seguir con la incertidumbre, porque en su cabeza él cree que generar incertidumbre desalienta a las empresas para que dejen de invertir en México y lo hagan en Estados Unidos», remarcó.

No obstante, Guajardo indicó que se sigue pensando que no va a imponer aranceles ahora.

«Porque no sólo se gastaría una bala, se gasta la pólvora completa», señaló.

Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares en 2023, casi el 30 % del producto interior bruto (PIB) mexicano, según un reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

Respuesta mexicana estratégica, no recíproca

Para el economista y político mexicano, uno de los principales problemas comparado con las negociaciones de 2018 es la ausencia de perfiles profesionales y con experiencia técnica en el nuevo gabinete presidencial de Estados Unidos.

En concreto, echa en falta la presencia de Robert Lighthizer, quien fuera el jefe negociador de Estados Unidos en esa época, con quien tuvo roces pero «se podía conversar».

«Cuando negocias, quieres que haya un profesional en la mesa, no alguien que piense como tú. Cuando te las ves con un individuo que no entiende ni la o por lo redondo, es desastroso. No sabes qué pedir», sostuvo.

Por la parte mexicana, Guajardo, de 67 años, mostró su preocupación de que «no hay el policía bueno y el malo».

«En 2018 , Luis Videgaray (canciller) era el policía bueno y yo el malo. Rediseñar esa interlocución es importante. Sheinbaum ha centralizado demasiado el proceso en ella, y eso no es saludable porque se te queda muy corta la mecha, debes tener un equipo en el proceso», alertó.

En el caso de que finalmente se concreten los aranceles por parte de Washington recomendó devolver el golpe de manera estratégica.

«No hay que responder con los mismos aranceles, recíprocos. Como hicimos en 2018, pegarle a todos aquellos que votaron por Trump, a los distritos más republicanos, al ‘cinturón del maíz’, a los productores de cerdos, de lácteos, de pollo. Tenemos que darle a productos que podamos sustituir. Sería una locura contestarle en autos y autopartes», zanjó Guajardo.

México representa el 43 % del total de las compras de autopartes que Estados Unidos realiza a nivel mundial, y en 2023 exportó más de 3 millones de vehículos al país.

De hecho, los mayores fabricantes de autos del mundo, entre ellos estadounidenses como General Motors y Ford, están instalados en México, de modo que, antes de estar finalizados, las autopartes cruzan varias veces la frontera, por lo que verían especialmente afectados sus negocios de desatarse una guerra arancelaria. EFE

