Fallece el asombroso Kreskin, famoso mentalista que inspiró una película de John Malkovich

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU), 11 dic (EFE).- El ‘asombroso Kreskin’ (The Amazing Kreskin), el famoso mentalista televisivo en Estados Unidos y que inspiró una película de John Malkovich ha fallecido a la edad de 89 años, informó The Hollywood Reporter (THR)

Kreskin murió este martes en su casa de Caldwell, Nueva Jersey, indicó su representante, Ryan Galway, al medio especializado.

“No soy un psíquico, un ocultista o un adivino. No soy un lector de mentes, un médium o un hipnotizador. No hay nada sobrenatural en nada de lo que hago”, explicó en 1991 en Secrets of the Amazing Kreskin, uno de los 20 libros que escribió el mentalista, recuerda THR.

“Soy un científico, un investigador en el campo de la sugestión y las percepciones ‘extrasensoriales’. Pongo en práctica lo que descubro”, aseguraba el artista que fue invitado al famoso programa de televisión «The Tonight Show Starring Johnny Carson» un total de 88 veces.

También apareció alrededor de en 100 ocasiones en The Mike Douglas Show, The Merv Griffin Show y Regis and Kathie Lee Live, y también era un habitual en programas presentados por los presentadores estadounidenses David Letterman, Jimmy Fallon y Howard Stern, agrega THR.

Sus habilidades inspiraron la película «El Gran Buck Howard» (The Great Buck Howard) que protagonizó John Malkovich.

Antes de cambiar legalmente su nombre a The Amazing Kreskin, nació como George Joseph Kresge Jr. el 12 de enero de 1935 en Montclair, Nueva Jersey. EFE

