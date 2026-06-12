Fallece la princesa Bah de Tailandia tras tres años internada en un hospital

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La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, falleció a los 47 años, anunció este viernes el Palacio Real, más de tres años después de que fuera hospitalizada tras sufrir una enfermedad repentina.

La princesa Bha, como era conocida en su país, padecía una infección abdominal y «su estado siguió empeorando» hasta que «falleció en paz» el jueves por la noche, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará «con los más altos honores según la tradición real», añadió.

Bajrakitiyabha, la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, estuvo internada en el hospital desde que enfermó en diciembre de 2022.

La Casa Real tailandesa informó en mayo que su estado de salud se había deteriorado y que dependía de dispositivos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

Fiscal y diplomática de formación, Bajrakitiyabha se educó en Reino Unido, Tailandia y Estados Unidos, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Cornell y ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria.

También ocupó varios cargos en Naciones Unidas y se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres, incluida la mejora de las condiciones de las presas en sus lugares de reclusión.

Como princesa, Bajrakitiyabha desempeñaba un importante papel ceremonial en la sociedad tailandesa, donde la familia real ocupa la cúspide.

Se la consideraba cercana a su padre y fue nombrada para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales del monarca un año antes de su hospitalización.

El rey, de 73 años, que tiene siete hijos de cuatro matrimonios, no ha anunciado a su heredero designado, aunque las reglas de sucesión favorecen a los hombres.

Existen reglas estrictas que rigen lo que se puede y no se puede decir sobre la familia real tailandesa, la cual está protegida de las críticas por las leyes de lesa majestad, que contemplan penas de prisión de hasta 15 años por cada cargo.

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