Familiares de sacerdote asesinado en estado mexicano de Chiapas exigen avances en el caso

San Cristóbal de Las Casas (México), 16 ene (EFE).- A casi tres meses del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, familiares y activistas llamaron a las autoridades estatales y federales a avanzar en la investigación de su violenta muerte ya que, dijeron, no ven ningún avance en las indagatorias.

Además pidieron a las autoridades esclarecer el asesinato durante 2024 de otras 11 personas, activistas y defensores de la paz, quienes fueron ultimados, denunciaron, por el crimen organizado.

«Lo único que hacía mi hermano era exigir la paz, su único delito de mi hermano es exigir justicia y paz que haya la tranquilidad para todo San Cristóbal, Chiapas, México, sobretodo el mundo, es lo que quería mi hermano, dijo Romeo Pérez al recordar la lucha de su hermano Marcelo.

Agregó que las autoridades no han dado informes de los avances en la investigación “no hay resultados, a lo mejor es algo complicado no lo sé exactamente pero no hay resultados”.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue asesinado el pasado 20 de octubre por denunciar nexos del narcotráfico con políticos y por exigir un alto a la violencia generada por los grupos criminales que pelean por el control de la frontera sur de México.

Este 16 de enero, fecha en que el padre Marcelo celebraría su cumpleaños número 52, feligreses, familiares, amigos y activistas de diversas organizaciones civiles recorrieron las calles de la ciudad para rendir homenaje a su memoria.

“No sabemos nada de la investigación, pero las autoridades dicen que están haciendo su trabajo, se ha resuelto algunas cosas”, dijo Nardo Guillén Trujillo, habitante de San Cristóbal de Las Casas, quien participó en la marcha-peregrinación.

Recordó que el párroco estaría cumpliendo años este día y «por eso le estamos festejando, recordando lo que lo que hizo en su vida, para que no pase desapercibida”.

“Si el Gobierno federal no hubiera puesto su vista en Chiapas, si no hubiera sucedido la muerte del padre Marcelo no estaríamos aquí y ahora nosotros como iglesia lo seguiremos recordando”.

La caminata, que se extendió por tres kilómetros, partió del centro de la ciudad y culminó en el barrio de Cuxtitali, lugar donde el sacerdote fue asesinado por sujetos desconocidos.

A lo largo del recorrido, mujeres, hombres, niños y jóvenes caminaron con pancartas con la imagen del padre Marcelo y banderines de paz, así también se escuchan consignas contra la violencia, la inseguridad, los desplazamientos forzados, la delincuencia organizada en Chiapas.

En el sitio donde el padre Marcelo perdió la vida, los participantes instalaron una mesa con flores, velas y una imagen simbólica del padre que representa su lucha por la paz.

Al concluir la marcha, se celebró una misa en memoria del padre Marcelo Pérez Pérez y de las otras 11 víctimas.

Chiapas sufre una escalada de violencia e inseguridad por la disputa entre grupos del narcotráfico de la región.

Según organizaciones y activistas, en la frontera con Guatemala tiene protagonismo el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como del autonombrado Cártel de Chiapas y Guatemala, quienes se disputan el territorio para el tráfico de drogas, de personas y la extorsión. EFE

