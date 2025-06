Fiscalía pide a jurado mirar «pruebas concluyentes» contra Weinstein antes del veredicto

Nueva York, 3 jun (EFE).- La Fiscalía del Distrito de Manhattan aprovechó su intervención en la fase de alegatos finales para pedir este martes al jurado en el nuevo juicio penal en Nueva York contra Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales y violación en tercer grado, que «se centren en pruebas concluyentes» contra el exmagnate audiovisual y no se deje «distraer».

«Si miran las pruebas, está más que demostrado que el acusado es culpable. No estamos aquí porque él sea Harvey Weinstein, sino porque violó a tres mujeres. Las pruebas lo demuestran más allá de la duda razonable, y él tiene que pagar por ello», afirmó la fiscal adjunta Nicole Blumberg.

El turno de palabra de la Fiscalía, que continuará mañana nuevamente y tras ello el jurado se retirará a deliberar para alcanzar un veredicto, llegó tras una dilatada intervención de la defensa del cofundador del estudio Miramax, con una sala del tribunal que completó su aforo de aproximadamente 100 personas, entre abogados, periodistas y miembros de la corte.

Blumberg se valió de una presentación digital en la que volvieron a mostrarse fotografías de Weinstein con personajes tan conocidos como Bill y Hillary Clinton, y levantando estatuillas doradas en los Óscar, para evidenciar su «poder total en la industria del entretenimiento de Hollywood durante treinta años».

«Han visto muchas fotos del acusado porque quería que supieran quién era él cuando él las violó. Tenía una tremenda influencia y se aprovechó de eso para manipular a estas mujeres, quedarse a solas y abusar de ellas. Las seleccionó cuidadosamente, sabía a quién elegir para no levantar sospechas», profundizó la fiscal adjunta.

Weinstein fue sentenciado hace un lustro en Nueva York a 23 años de prisión por las denuncias de dos mujeres que lo acusaban de haberlas agredido sexualmente en 2006 y 2013, pero esa condena fue revocada el año pasado por el Tribunal de Apelaciones alegando un error procesal.

El nuevo proceso comenzó hace seis semanas y por la corte penal de Manhattan han pasado una treintena de testigos llamados por la Fiscalía y la defensa, entre ellos las tres denunciantes: la entonces asistente de producción Miriam Haley y la actriz Jessica Mann, que figuraban en el juicio original en la Gran Manzana, además de la exmodelo Kaja Sokola.

Weinstein, molesto al escuchar la acusación de ‘violador’

Después de criticar los severos interrogatorios de la Fiscalía durante este juicio, Blumberg apuntó a Weinstein mientras lo llamaba violador y éste, que permanecía impasible durante la intervención, se volteó entonces, extendió la palma de su mano en señal de queja y miró a sus abogados para que presentaran ante el juez Curtis Farber objeciones por el tono del interrogatorio.

«A las víctimas se les ha cuestionado por cada decisión que tomaron desde que fueron agredidas, la ropa que se pusieron o los correos electrónicos que enviaron», expresó la representante del ministerio público.

Liderados por el polémico Arthur Aidala, la defensa de Weinstein ha mantenido durante el proceso que éste es inocente y que las tres mujeres mantuvieron relaciones sexuales consentidas con el otrora productor buscando promocionarse en la industria de Hollywood, y para ello han utilizado como pruebas algunas comunicaciones entre las partes en años posteriores a los hechos denunciados.

«Esto no era una transacción de ningún tipo, ellas no querían mantener contacto sexual con el señor Weinstein (…) Pero a él no le preocupaban sus carreras, sino sus cuerpos. Y no aceptaba un no por respuesta», completó Blumberg.

La fiscal ahondó en las «consecuencias de por vida» que los casos supusieron para las denunciantes que, según ella, no se dieron cuenta de que «no eran las únicas» en haber vivido el «trauma» hasta 2017, con la explosión del movimiento #MeToo, en el que el catalizador fue precisamente las decenas de acusaciones contra Weinstein.

«En su momento, se quedaron paralizadas, confundidas y aterrorizadas. No tenían ningún poder y necesitaban ayuda, él sabía a qué víctimas elegir y quiénes se quedarían calladas. Se sintieron solas, mantuvieron un contacto amigable porque sentían que eran necesario si no querían que la industria las persiguiera», anotó Blumberg.

Y zanjó: «Aunque quisieran conocerlo, se relacionaran con otros famosos y algunas tuvieran un estilo de vida glamuroso… eso no da derecho al acusado para violarlas. Es inadmisible que se sugiera todo esto». EFE

