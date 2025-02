Fiscal general de Paraguay asegura que el narcotráfico permea a las instituciones

4 minutos

Asunción, 10 feb (EFE).- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, aseguró este lunes que «está fuera de toda duda» que el narcotráfico ha permeado la institucionalidad de su país, después de que se revelara una presunta trama de corrupción en el sistema de Justicia que supuestamente involucra a legisladores, fiscales y jueces en «favores» y «ofrecimientos de dinero».

En una entrevista en la radio Monumental, el fiscal fue consultado por un penalista invitado sobre «si cree que la institucionalidad republicana está o no comprometida, está o no inficionada por el narcotráfico», a lo que respondió: «Categóricamentente. Está fuera de toda duda».

La polémica que rodea a la Justicia paraguaya se desató el lunes pasado después de que el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal remitiera una comunicación al Ministerio Público sobre supuestos indicios de «corrupción pública» relacionada con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» en unos presuntos chat extraídos de un celular del diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido en agosto del año pasado en un allanamiento a su vivienda.

En las presuntas conversaciones vía WhatsApp, según Legal, Gomes intercambió comunicación con su correligionario Orlando Arévalo -quien renunció el sábado a su curul de diputado y previamente a un órgano de control judicial que integraba-, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López, que también dimitió.

Medios de comunicación también filtraron otros presuntos chats de las juezas penales Carmen Silva y Ana Aguirre con Gomes a quien al parecer advertían de allanamientos y pedían «favores» en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano que juzga a fiscales, jueces y defensores públicos.

En ese contexto, Rolón manifestó que frente la supuesta penetración del crimen organizado en las instituciones su respuesta será «fortalecer la institucionalidad» y aplicar las leyes.

«Tengan mucha garantía que tengo mucha buena fe y en la medida que sepamos alguna inconducta de fiscales, jueces y lo que sea no vamos a dudar en reaccionar», indicó.

El fiscal además recalcó que como fiscal tuvo sus «reacciones prácticas» el mismo día en que conoció la comunicación de Legal.

En concreto se refirió al inicio de una causa penal por tráfico de influencias y otros delitos, la apertura de «sumario administrativo» contra Uemura y Cano y el envió de la denuncia de Legal al JEM.

«Comunicamos a los medios de prensa hechos, no dimos discursos como se pretende, no somos políticos, nunca lo fuimos, así es que tengo mis limitaciones en ese campo, pero en el ámbito jurídico respondimos como republicanos que somos», afirmó.

Consultado sobre cuál sería su compromiso con la investigación, Rolón prometió que el caso no quedará en el olvido.

«Sobre este tema y todos los casos de mi gestión no va a haber casos oparei (en el olvido) -aseguró el fiscal- no va a haber expedientes que estén empolvados ni cajoneados, con mi gestión no ocurre».

Igualmente, Rolón se refirió a la actuación de Legal al revelar los indicios de supuestos delitos en los presuntos chats, habida cuenta que es el juez que autorizó el allanamiento en el que falleció Gomes en un presunto cruce de disparos, ordenado como parte de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El fiscal advirtió que «en general» un juez no debe «inmiscuirse en los actos de investigación», así como para un fiscal «está absolutamente prohibido efectuar los actos de contenido jurisdiccional».

«Yo no estoy haciendo juicios categóricos, estoy afirmando que (Legal) no debió inmiscuirse en los actos de investigación», zanjó.

Tras el escándalo, la Corte Suprema de Justicia también solicitó abrir un sumario administrativo contra las juezas López, Silva y Aguirre. EFE

nva/nvm