Frank Cuesta declara tres horas ante Policía tailandesa por «posesión ilegal» de animales

3 minutos

Lao Khwan (Tailandia), 28 feb (EFE).- El youtuber y naturalista español Frank Cuesta declaró este viernes durante unas tres horas en la comisaría de Lao Khwan, en el centro de Tailandia, por la presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos, acusación por la que se encuentra detenido desde el jueves.

Un portavoz policial de esta comisaría de la provincia de Kanchanaburi, situada unos 140 kilómetros al noroeste de Bangkok, dijo a EFE que el español de 53 años pasó la noche del jueves solo en uno de los calabozos y que hoy ha podido reunirse con un familiar y su abogado, Mettapon Suwancarern.

Cuesta declaró junto a su letrado tras haber sido detenido en el ‘Santuario Libertad’, una finca de 16 hectáreas que adquirió hace años y en la que convive con decenas de animales.

El abogado, que se trasladó desde Bangkok, trabaja para el despacho Juslaws, que representa también a la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia en 2023 por el español Daniel Sancho.

Está previsto que el naturalista -seguido por 4,1 millones de suscriptores en YouTube, donde publica vídeos de su interacción con los animales- sea trasladado este sábado a las 9.00 hora local (2.00 GMT) al tribunal provincial de Kanchanaburi , donde el juez valorará la posibilidad de otorgarle la libertad bajo fianza.

La Policía allanó el santuario tras recibir un aviso a través de un correo electrónico «en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso», según el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Dentro de la propiedad, los agentes encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) «sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición».

La agencia gubernamental señaló en su escrito que el español dijo que «había comprado las nutrias de uñas pequeñas en mercados de pulgas en diferentes momentos». En cuanto a la pitón de pico de pato, «una persona no identificada la atrapó y la conservó durante aproximadamente una semana».

Esta acción, a juicio de las autoridades, constituye «un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre», por lo que los animales fueron incautados.

Este procedimiento, añade el texto, se enmarca en la orden gubernamental de «reprimir estrictamente» el tráfico, la caza, la cría ilegal y el comercio en línea o fronterizo de la vida silvestre.

Cuesta, expresentador de televisión y popular en las redes sociales, publicó el martes un vídeo en su canal de YouTube en el que anunciaba que dejaría el santuario, sin decir cuándo, pero que lo seguirá manteniendo desde «fuera de Tailandia».

«Estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo (…) Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen, y también está la posibilidad de llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia», dijo en el audiovisual sin entrar en detalles. EFE

